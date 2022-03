Grande ABC tem 1.433 vagas de emprego

Thaina Lana



07/03/2022 | 00:01



Na semana do Dia Internacional da Mulher, a Prefeitura de São Bernardo organizou feirão de empregos com 1.000 vagas destinadas exclusivamente a elas amanhã. Com isso, os centros públicos de seis das sete cidades do Grande ABC vão disponibilizar 1.433 oportunidades.

A ação do Dia Internacional da Mulher faz parte do evento São Bernardo Por Elas, Pra Elas, que vai reunir serviços e ações de empoderamento na esplanada do Paço Municipal, das 8h às 17h. Serão 17 empresas participantes, de diversos segmentos, distribuídas em tendas. Entre elas estão Burguer King, Hortifrúti Natural da Terra, Ciee, Grupo Bem Barato, SPMar, Siscom, Ever Green, Protemp e outras.

As oportunidades são para os cargos de atendente de pedágio; ajudante de produção e gráfico; analista de departamento pessoal; aprendiz; assistentes comercial, administrativo, de comércio exterior, de compras, de contas a pagar e receber, de departamento pessoal, fiscal e pessoal; atendentes de restaurante e de lanchonete; auxiliares de limpeza, contábil, de limpeza pós-obra, de produção e de vendas; balconista de frios e de padaria; compradora técnica; costureira; cozinheira; fiscal de caixa; ferramenteira; operadoras de atendimento, de caixa, de empilhadeira, de loja, de máquina, de produção, de telemarketing; professora de inglês, promotora de vendas, repositora de mercadorias e vendedora.

Em São Caetano, o Portal do Emprego da Prefeitura oferece nesta semana 320 vagas. Para conhecer as oportunidades, interessados devem acessar o site www.portaldoemprego.saocaetanodosul.sp.gov.br.

Em Santo André, o CPETR (Centro Público de Emprego Trabalho e Renda), no Paço, oferece 46 postos de trabalho, com destaque para dez vagas de auxiliar de pedreiro.

Em Ribeirão Pires, há 20 vagas abertas. A maior disponibilidade é para auxiliar de linha de produção. Há ainda três oportunidades para barbeiro e duas para farmacêutico. O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) funciona nas dependências do Atende Fácil, localizado à Avenida Capitão José Gallo, 55 – Centro. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 15h.

O Centro Público de Emprego e Renda de Diadema está oferecendo 92 vagas nesta semana, para todos os níveis, incluindo oportunidades para PCDs (Pessoas Com Deficiência). Para acesso às vagas, basta acessar o site https://emprega.diadema.sp.gov.br. O destaque fica para o restaurante Outback, que irá inaugurar unidade no Shopping Praça da Moça e está oferecendo 60 vagas para auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, atendente, recepcionista, caixa, cozinheiro e atendente de salão. Os interessados podem enviar currículo até amanhã para emprega@diadema.sp.gov.br ou para o whatsapp 11 94249-4067.

Rio Grande da Serra informa 27 postos disponíveis. Mauá não divulgou.