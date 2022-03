Temporal provoca acidentes e deixa diversos pontos de alagamento na região; veja vídeos

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



06/03/2022 | 16:58



Atualizada às 17h41

A forte chuva que atinge o Grande ABC neste domingo já provocou alagamentos em diversas cidades da região e já registra vítimas. Segundo o Corpo de Bombeiros, duas pessoas foram resgatadas de um veículo na Rua Atabasca, no Jardim Santo Aberto, em Santo André - uma das víttimas apresenta fratura exposta em membro inferior e está sendo atendida. Em São Bernardo os bombeiros também socorreram duas vítimas por conta das chuvas.

O município de Santo André registra diversas vias com alagamentos no centro, nas avenidas das Nações e Capitão Mário Toledo de Carmargo e nas ruas Sete de Setembro e do Sol. Por conta da chuva, os moradores da Vila Alzira e Assunção estão sem energia elétrica.

Segundo informações inicias, o Paço de São Bernardo e o centro da cidade também estão alagados.

As Vilas São Geraldo e Vila Pires estão cobertas de água, veja fotos abaixo:

Rua Álida

Rua Caquito

Avenida das Nações

A água também entrou na sede da torcida Fúria Andreense, na Vila América.

Avenida Perimetral

Em breve mais informações