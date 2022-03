Marcos Mion faz questão de brincar com a saída de Tiago Abravanel do BBB22

06/03/2022 | 10:10



Se você acompanha o programa Caldeirão, sabe que Marcos Mion que é o apresentador do programa já provou por a mais b que é super fã de Big Brother Brasil e durante a programação, foi ao ar no último sábado, dia 5, um quadro em que o apresentador fala sobre algumas situações que aconteceram durante a semana na casa mais vigiada do Brasil.

E uma delas, claro, foi a desistência de Tiago Abravanel do BBB22, e claro, Marcos Mion não perdeu a oportunidade para tirar um sarro da situação e em um vídeo, o cantor aparece bem tenso, prestes a apertar o botão para desistir e Mion começa a implorar para ele ficar.

Não faça isso, Tiago. Por favor, se controle. Não aperta este botão, você sabe o que vai acontecer. A gente não merece!

E claro, muito humor e edição foi usado após Tiago Abravanel apertar o botão porque logo em seguida colocaram um vídeo de uma explosão de uma churrasqueira nos tempos em que Fausto Silva ainda apresentava o Domingão do Faustão.