Comida e dignidade

06/03/2022 | 08:20



A pandemia da Covid-19 trouxe, além da terrível possibilidade da contaminação pela doença, outro elemento cruel: a crise econômica, que escancarou ainda mais as dificuldades entre aqueles mais carentes. Em muitas situações, faltou comida no prato de inúmeras famílias. A notícia revelada em primeira mão nesta edição do Diário pode servir de alento para muita mãe e muito pai de família que passam noites sem saber como garantir a mínima alimentação para os filhos.



Em cinco meses, Santo André passará a contar com a segunda unidade do restaurante Bom Prato, equipamento estadual que assegura o direito para a população à refeição (almoço e jantar) por R$ 1 cada e café da manhã a R$ 0,50. Reunião entre o vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB), que assumirá a cadeira principal do Palácio dos Bandeirantes daqui a menos de um mês, e o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), selou o compromisso da realização do convênio entre Estado e município para que o custeio do funcionamento possa ser dividido e, com isso, viabilizado. O novo Bom Prato de Santo André vai funcionar na Vila Luzita.



A administração municipal já havia iniciado as obras de adequação no imóvel onde funcionou o Cras (Centro de Referência de Assistência Social) e pretende investir R$ 2 milhões para deixar o prédio pronto para receber o restaurante popular,



O fato de o equipamento ser instalado em uma região populosa e com alta demanda para atendimentos nos serviços públicos, como é a Vila Luzita, mostra a preocupação justamente em enxergar onde está a maior necessidade da população neste momento. Tanto o prefeito quanto o vice-governador reconhecem a necessidade de o poder público seguir estendendo a mão, ainda mais em um momento de crise como o que estamos vivendo. E fornecer uma alimentação de qualidade por valor acessível é garantir dignidade. É enxergar aquele que, de fato, mais precisa.