São Bernardo lança edital para centro de oftalmologia

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



06/03/2022 | 00:01



A Prefeitura de São Bernardo projeta criar um CEO (Centro de Especialidades Oftalmológicas), dentro do plano de reforçar e modernizar a rede pública de saúde municipal. A administração, gerida pelo prefeito Orlando Morando (PSDB), publicou edital de chamamento para contratar empresa especializada.

A gestão irá utilizar parte da verba que obteve junto ao BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) – cerca de R$ 600 milhões – para reformar e adequar edifício para abrigar o equipamento.

Conforme informações obtidas pelo Diário junto ao Executivo, o centro será instalado na região central. A Prefeitura estima que o equipamento terá capacidade de ofertar 3.200 consultas mensais e outros 3.700 procedimentos diversos em oftalmologia. O início das obras está previsto para este ano, mas o Paço não informou o custo estimado para adequação do espaço e instalação de equipamentos e mobiliário.

“O município de São Bernardo, por meio da Secretaria de Saúde, doravante denominado contratante, convida os interessados a se habilitarem e apresentarem propostas para a contratação de empresa que irá reformar e adequar o edifício pré-existente onde se implantará o Centro de Especialidades Oftalmológicas de São Bernardo”, informa a publicação realizada pela administração de São Bernardo.

O Diário revelou, na semana passada, que a gestão Orlando Morando requereu, junto ao BID, financiamento de cerca de R$ 600 milhões para ser utilizado em programa de fortalecimento do SUS (Sistema Único de Saúde) na cidade, assim como reforçar a rede municipal de saúde.

O valor, conforme planeja a Prefeitura, será utilizado na construção e instalação de equipamentos de saúde, além de modernização dos sistemas de gestão da rede e qualificação profissional. O Centro de Especialidades Oftalmológicas é uma destas unidades. O Diário já havia informado que, com a verba, a administração tucana pretende construir também um Caps-AD (Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas) na Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, com início de execução ainda neste ano.

A Prefeitura de São Bernardo, desde o início da gestão do prefeito Orlando Morando, tem realizado a entrega de unidades de saúde pela cidade. Em maio de 2020, por exemplo, a administração inaugurou o Hospital de Urgência, construído com recursos obtidos junto ao BID. Inicialmente, o equipamento de saúde foi utilizado exclusivamente para o tratamento de pacientes acometidos pela Covid-19. A Prefeitura planeja transformar o hospital em referência nos atendimentos de urgência e emergência.

ESTADUALIZAÇÃO

No mês passado, o prefeito Orlando Morando pediu ao governo do Estado de São Paulo a estadualização do Hospital de Clínicas da cidade. A medida permitiria ampliar a capacidade de atendimento da unidade. Localizado na Estrada dos Alvarenga, o equipamento foi inaugurado em dezembro de 2013 e exigiu investimentos de R$ 160,3 milhões, sendo R$ 82,1 milhões repassados pelo Ministério da Saúde, R$ 40 milhões pelo Estado e R$ 38,2 milhões como contrapartida do município, à época sob gestão do petista Luiz Marinho.