Estado premia Sto.André como município resiliente

Thainá Lana

Do Diário do Grande ABC



06/03/2022 | 00:01



Santo André recebeu o Certificado de Resiliência, do Programa Município Resiliente, coordenado pela Defesa Civil do Estado, pelas ações de prevenção e gestão de riscos realizadas no município em 2019. A premiação, que ocorrerá no dia 16 de março, no Palácio dos Bandeirantes, busca incentivar as cidades do Estado que cumpriram os requisitos da Defesa Civil, de sustentabilidade, de estrutura na prevenção e atendimento às tragédias ocorridas devido a desastres naturais, como enchentes.

O programa avalia a maturidade da administração municipal, na gestão do risco e do desastre, por meio de indicadores do IEG-M (Índice de Efetividade da Gestão Municipal), do Tribunal de Contas do Estado, do PMVA (Programa Município Verde Azul), da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, e da Campanha Construindo Cidades Resilientes, a MCR2030, da ONU. Como resultado da avaliação dos indicadores, o Paço de Santo André obteve mais de 70 pontos.

O prefeito da cidade, Paulo Serra (PSDB), ressalta as ações promovidas pela administração durante o período de fortes chuvas. “Santo André volta a ser referência em cuidar de pessoas. Desta vez, na prevenção e gestão de riscos de desastres. Graças ao planejamento e à estruturação da Defesa Civil, mesmo diante das fortes chuvas, a nossa cidade resistiu e não tivemos vítimas. Um trabalho permanente realizado pela Defesa Civil junto às comunidades em área de risco, que permite a remoção de casas e a preservação de vidas”, destacou o chefe do Executivo.

Para o secretário de Manutenção e Obras da cidade, Vitor Mazetti, o trabalho realizado pela Defesa Civil é o principal responsável para prevenção de tragédias. “A Defesa Civil vem desempenhando trabalho permanente de prevenção nas áreas de risco. Ações que reforçam a proteção destas famílias que vivem em áreas vulneráveis, como a contenção de encostas por muros de arrimo e outras intervenções de limpeza e manutenção, além do trabalho contínuo de conscientização junto aos moradores, sobre o risco de desabamento e também de enchentes. Um trabalho que envolve diversas frentes e que tem feito de Santo André referência na atuação da Defesa Civil”, pontuou o secretário.