São Caetano defende invencibilidade no Sul

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



04/03/2022 | 08:47



O São Caetano/Energis 8 entra em quadra hoje pela Superliga B defendendo sua invencibilidade no torneio. Líder, com 17 pontos em seis vitórias, o time do Grande ABC visita o Abel Moda Brusque, em Santa Catarina, a partir das 19h30. O adversário também vive bom momento, já que foi derrotado apenas uma vez no torneio até aqui e soma 14 pontos. Assim, a projeção é de grande duelo no Sul.

“Vai ser um jogo difícil contra uma equipe que tem muita experiência e confiança. Vai exigir o máximo de concentração da nossa parte e o espírito de não desistir em nenhum momento. É uma adversária de muita qualidade, mas estamos confiantes de que podemos levar uma vitória para São Caetano”, afirmou a ponteira Aline Mossmann, do time são-caetanense.

O treinador Fernando Gomes acredita que todas as adversárias tentarão colocar um fim à condição de invicta da equipe de São Caetano – que ostenta ainda ter o maior número de sets vencidos (18) e o menor índice de parciais perdidas (três) entre as dez equipes participantes. Assim, os confrontos se tornam ainda mais complicados. “Temos de lidar com isso. Mas vimos lidando com isso desde o primeiro momento do campeonato por sermos uma equipe que sempre disputou a Superliga A, estarmos trabalhando desde o início da temporada para ir à final da Superliga B e agora por estarmos invictos e sermos o líder. Todos querem vencer a única equipe invicta, temos de lidar com isso”, disse o treinador. “Mas nossa equipe está preparada para enfrentar o desafio. Nossa conversa é o tempo todo sobre termos trabalhado para isso e termos a chance real de ir à semifinal e final do campeonato”, emendou Fernando Gomes.

Após este jogo em Santa Catarina, restarão apenas duas partidas para o São Caetano nesta primeira fase: dia 11, em casa, contra o Bluevolei Furb SME; e dia 18, contra Franca, no Interior.