Obituário - 3 de março de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



03/03/2022 | 08:01



SANTO ANDRÉ

Júlia Broniseski Garcia, 97. Natural de Santo André. Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 27. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Concheta Veniteli Leite, 95. Natural de Taquaritinga (São Paulo). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 27. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Hozani Correia Braga, 92. Natural de Canhotinho (Pernambuco). Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 27. Memorial Jardim Santo André.

Maria Luiza Alonso Fuinhas, 88. Natural de Portugal. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 27, em Ribeirão Pires. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Rosalina Castelli, 87. Natural de Santo André. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Marcos Antonio Dorseti, 79. Natural de Santo André. Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Irene Cimenton de Oliveira, 73. Natural de Amparo (São Paulo). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Alberto Fernandes Delfin Junior, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Aclimação, em Santo André. Autônomo. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ronaldo David Martins, 50. Natural de Santo André. Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Encarregado de obras. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Izaura Pradela, 92. Natural de Itajobi (São Paulo). Residia no bairro do Ipiranga, em São Paulo, Capital. Dia 27, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.

Wilson de Almeida Gil, 91. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 27. Jardim da Colina.

Antonio Baltazar da Silva, 77. Natural de Jaú (São Paulo). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 27. Jardim da Colina.

Benedito Eliar, 76. Natural de Avaré (São Paulo). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério dos Casa.

Jorge de Morais, 68. Natural de Pongai (São Paulo). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério do Baeta.

Maria José de França Silva, 68. Natural de Belo Jardim (Pernambuco). Residia no Parque Rio Grande, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério dos Casa.

Eliana Ferreira Moreira, 56. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério da Paulicéia.



SÃO CAETANO

Auta de Carvalho Sanches, 91. Natural de Guatapará (São Paulo). Residia no bairro São José, em São Caetano. Dia 27. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Antonio de Sousa Oliveira, 82. Natural de Tavares (Paraíba). Residia no bairro Fundação, em São Caetano. Dia 27. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

José Vieira de Morais Irmão, 68. Natural de Caruaru (Pernambuco). Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 26. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Ana Flavia Mendes da Costa, 14. Natural de São Caetano. Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 27, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



M A U Á

Nailza Torres Ferreira, 74. Natural de Catende (Pernambuco). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 27, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Luiz Carlos Oliveira dos Santos, 65. Natural de Mauá. Residia no Jardim Oratório, em Maua. Motorista. Dia 27, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Jotaro Ohashi, 80. Natural do Japão. Residia no bairro Roncon, em Ribeirão Pires. Dia 27. Cemitério da Paz, em Vila Sonia, São Paulo, Capital.

Carmem Soares Lima, 77. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no Pilar Velho, em Ribeirão Pires. Dia 26. Cemitério São José.

Sérgio da Silva, 71. Natural de Petrolina (Pernambuco). Residia na Quarta Divisão, em Ribeirão Pires. Dia 26. Cemitério São José.

Maria Aparecida de Andrade, 62. Natural de Santo André. Residia no bairro Soma, em Ribeirão Pires. Dia 27, em São Bernardo. Cemitério São José.

Nilcéia Aparecida Magalhães, 52. Natural de Bom Sucesso (Minas Gerais). Residia no bairro Roncon, em Ribeirão Pires. Dia 27. Cemitério São José.

Viviane Vanessa de Oliveira Xavier, 45. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Ponte Seca, em Ribeirão Pires. Dia 25. Cemitério São José.

Felipe Coutinho, 26. Natural de Santo André. Residia no Jardim Pastoril, em Ribeirão Pires. Dia 27. Vale dos Pinheirais.



RIO GRANDE DA SERRA

Alice Santana Brandão, 93. Natural de Senhor do Bonfim (Bahia). Residia na Vila Figueiredo, em Rio Grande da Serra. Dia 27, em Ribeirão Pires. Cemitério São Sebastião.