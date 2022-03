Obituário - 1 de março de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



01/03/2022 | 05:43



SANTO ANDRÉ

Thereza Paulino Barreiros Romão, 94. Natural de Cândido Mota (São Paulo). Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Pensionista. Dia 25. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Rosa Segato Tamião, 88. Natural de Batatais (São Paulo). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 25. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Joel Pioli, 83. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Apiaí, em Santo André. Dia 25. Jardim da Colina.

Lorene Lourenço, 79. Natural de Jacutinga (Minas Gerais). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 25, no hospital de campanha da Universidade Federal do ABC. Memorial Jardim Santo André.

Maria Calixta dos Santos Filha, 77. Natural de Boa Nova (Bahia). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Alcir Beluchi, 74. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 25. Memorial Jardim Santo André.

Joana Darque Petronilho da Silva, 71. Natural de Araxá (Minas Gerais). Residia no Jardim Guarará, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Edna Cristina de Barros da Silva, 55. Natural de Santo André. Residia no bairro Cata Preta, em Santo André. Autônoma. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Lázaro Alves Ferreira Neto, 53. Natural de Santo André. Residia no Parque Capuava, em Santo André. Ajudante geral. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Marcilia Luiza Vieira, 104. Natural de Corinto (Minas Gerais). Residia no Jardim Copacabana, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.

Leda Lanzi Fendes, 87. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Terra Nova, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério de Vila Euclides.

Leda Lenzi Cender, 87. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Terra Nova, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério de Vila Euclides.

Maria Lúcia da Silva, 86. Natural da União dos Palmares (Alagoas). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.

Esmeralda Feliciana da Silva, 84. Natural da Barra de Guabiraba (Pernambuco). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.

Elisio Augusto de Souza, 81. Natural de Itauçu (Bahia). Residia no bairro Taboão, em Diadema. Dia 25. Jardim da Colina.

Argeni Rosa dos Santos Góis, 81. Natural da Barra do Mendes (Bahia). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 25. Memorial Jardim Santo André.

Tereza de Souza, 80. Natural de Coimbra (Minas Gerais). Resida no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.

Nair Maria Cordeiro, 78. Natural de Mairiporã (São Paulo). Residia no bairro Cocaia, em Guarulhos (São Paulo). Dia 25, em São Bernardo. Cemitério Primavera 2, em Guarulhos).

Orlando Rodrigues Belo, 73. Natural de Cambará (Paraná). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério da Paulicéia.

João Bosco de Arruda, 67. Natural de Teixeira (Minas Gerais). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério da Paulicéia.

José Fernandes Chaves Neto, 66. Natural de Alagoa Nova (Paraíba). Residia no Jardim Calux, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.

José Donizete Pereira, 65. Natural de São Luiz do Paraitinga (São Paulo). Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério do Baeta.



SÃO CAETANO

Annina Isacco Scarpelli, 97. Natural da Itália. Residia na Vila Floresta, em Santo André. Dia 25, em Santo André. Pensionista. Dia 25. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Helmudt Reichardt, 77. Natural de Joaçaba (Santa Catarina). Residia no bairro Eldorado. Dia 25. Cemitério Municipal de Diadema.

Gilberto Alves Santana, 70. Natural de Pau dos Ferros (Rio Grande do Norte). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 25. Cemitério Municipal de Diadema.

Isaac Pereira Machado, 69. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão. Dia 25. Cemitério Municipal de Diadema.

Ailton José dos Santos, 66. Natural de Macarani (Bahia). Residia no bairro Eldorado. Dia 25. Vale da Paz.

Leonilza Soares da Silva, 66. Natural de Águas Belas (Pernambuco). Residia no Centro de Diadema. Dia 25. Cemitério Municipal de Diadema.

Luiz Antonio Barboza, 61. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 25. Cemitério Municipal de Diadema.

Débora Araujo Martins, 43. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 25. Cemitério Municipal de Diadema



M A U Á

José Severino Arruda de Souza, 72. Natural de Caruaru (Pernambuco). Residia no Jardim Sônia Maria, em Mauá. Dia 25, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.