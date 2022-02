Rafael Cortez anuncia que será pai pela primeira vez

28/02/2022 | 11:10



Chupeta, fralda, mamadeira... Alguns famosos irão adicionar esses itens na lista do supermercado pois vão receber a visita da cegonha em 2022 - e Rafael Cortez é um deles! No último domingo, dia 27, o humorista, de 45 anos de idade, anunciou que será pai pela primeira vez.

Nas redes sociais, Cortez apareceu com a mão na barriga da namorada, Marcella Calhado, que está grávida de 14 semanas da pequena Nara.

Vem aí o maior amor da minha vida. Eu sempre soube, mesmo diante das minhas maiores dúvidas, vazios e dificuldades, que um dia eu seria? PAI! E isso vai acontecer: a Má está grávida! Sim, essa mulher incrível, amiga e parceira, carrega em seu ventre um pedacinho meu - aliás, um pedacinho NOSSO! Com a chegada do fruto do nosso amor, começarei uma nova fase da minha existência. E eu já tenho certeza que será a melhor das jornadas que já vivi até aqui. É uma benção e tanto! Ando contente, emocionado, sensível, choroso, assustado, ansioso, apaixonado; tudo isso ao mesmo tempo. Mas, acima de tudo, estou feliz! A despeito de toda maldade e incoerência do mundo, a Má e eu daremos o nosso melhor por quem está chegando. Além de todo nosso amor, é claro. Em tempo: a barriguinha é de 14 semanas. Por fim: eu sempre soube que seria uma menina. Venha, que estamos doidinhos por você? NARA!, escreveu na legenda.