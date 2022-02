Golpe de Estado apresenta novo álbum com show no Sesc de Santo André

Da Redação



28/02/2022 | 10:22



A banda Golpe de Estado se apresenta no dia 04 de março, no Sesc Santo André.

O novo álbum, oitavo do grupo, conta com 9 faixas gravadas no Orra Meu! Estúdios em São Paulo. Nelson Brito, baixista e fundador do grupo comenta o título do novo trabalho: “Um dos temas mais recorrentes nas letras do Golpe, em toda sua discografia, foi reportar o que acontece nas grandes cidades, o cotidiano urbano caótico de São Paulo”.



Produzido pelo guitarrista, Marcello Schevano, o álbum está cheio de referências da identidade musical da banda, que já acumula na carreira 36 anos de história. A mixagem e masterização do trabalho ficaram a cargo da equipe do Orra!, Gustavo Barcellos e José Maron. Schevano explica a sonoridade do novo trabalho: “Para mim a oportunidade de produzir um ´full album´ do Golpe é algo que vai marcar minha carreira, também por isso todo o cuidado com as composições, produção de áudio e musical. Já possuímos uma identidade sonora marcante que obviamente não foi abandonada, apenas atualizada”.

E por falar em identidade, a banda resgatou o artista plástico Chico Guerreiro para elaboração da arte da capa de “Caosmópolis”. O artista, que assinou as capas dos LPs clássicos "Forçando a Barra" e "Quarto Golpe", além do primeiro disco da banda, volta para dar vida à capa do novo trabalho do grupo. Outro resgate importante do grupo foi a participação do trombonista Bocato, na faixa título. Além dele, diversas faixas receberam arranjos de sopro com participação de Paulo Pizulin, no trompete, e Andre Knobl, no sax, ambos da NEUROZEN.

Com esse lançamento, a banda encerra um hiato de 10 anos sem gravação de estúdio e cai na estrada. O roteiro da nova turnê conta com diversas faixas do álbum, além, claro, de vários clássicos revisitados.



Ficha Técnica



Golpe de Estado

Nelson Brito (baixo); Marcello Schevano (guitarra); João Luiz (vocais) e Roby Pontes (bateria)

Músicos Convidados

Matheus Schanoski (teclados); Bocato (trombone); Paulo Pizulin (trompete) e André Knobl (Sax)