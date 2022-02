São Bernardo perde do Botafogo e vê ponta do grupo ficar ameaçada

Anderson Fattori

No reencontro entre os dois últimos finalistas da Copa Paulista, melhor para o Botafogo, que se vingou do rival e derrotou o São Bernardo FC por 1 a 0, ontem à noite, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, em duelo válido pela nona rodada do Paulistão.

Com o resultado, o Tigre desperdiçou a chance de alcançar o Palmeiras e Corinthians, donos das melhores campanhas do Estadual até agora. Com 14 pontos, o São Bernardo FC corre o risco, inclusive, de perder a liderança do Grupo B caso o São Paulo, com 11 pontos, derrote o Água Santa, hoje, no Inamar (leia ao lado).

O Tigre não fez um bom jogo, sobretudo no primeiro tempo, quando permitiu que o Botafogo ditasse o ritmo do confronto e chegasse com facilidade à meta defendida por Júnior Oliveira. Sem criatividade, o time da região não conseguia nem mesmo encaixar os contra-ataques e, com isso, virou presa fácil.

O gol do Botafogo, no entanto, saiu apenas na reta final do primeiro tempo. Aos 45 minutos, o lateral-esquerdo Jean recebeu lançamento longo e ajeitou para Dudu Hatamoto chutar de primeira, da intermediária, a bola não saiu forte, mesmo assim o goleiro Júnior Olivera não conseguiu espalmar.

Na segunda etapa, o Botafogo diminuiu o ritmo e passou a valorizar a posse de bola, tentando esfriar o jogo a todo momento. Do outro lado, o São Bernardo melhorou e foi efetivo, principalmente enquanto Silvinho teve fôlego para furar o esquema defensivo do time de Ribeirão Preto. As chances de empatar, no entanto, foram remotas e se limitaram a chutes de média e longa distância, mas nada que colocasse em risco a vitória do Botafogo.

O técnico do São Bernardo FC, Márcio Zanardi, lançou mão do que tinha à disposição no banco de reservas para tentarmelhorara produção ofensiva, mas o time estava preso na marcação do Botafogo, que ainda conseguia arrancar e levar perigo nos contra-ataques em velocidade. Nos instantes finais o Tigre foi para o tudo ou nada, na base do desespero, mas não era noite e o time amargou sua terceira derrota em nove rodadas do Estadual.