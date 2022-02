Corinthians joga diante de Vítor Pereira e vence Red Bull com gol de Mosquito

27/02/2022 | 13:22



Um dia depois de desembarcar no Brasil, o novo técnico do Corinthians, Vítor Pereira, esteve na arquibancada da Neo Química Arena neste domingo e viu Gustavo Mosquito garantir uma vitória por 1 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, em jogo da nona rodada do Paulistão. O atacante saiu do banco de reservas e marcou o gol do triunfo em seu primeiro toque na bola, perto do fim do segundo tempo.

O resultado, último sob o comando do interino Fernando Lázaro, deixa o time corintiano isolado na liderança do Grupo A, com 17 pontos e um jogo a menos, já que o clássico contra o Palmeiras, jogo da sexta rodada, foi adiado. No compromisso do próximo sábado, contra o São Paulo, Pereira já deve estar no comando.

A pontuação atual deixa bem encaminhada a classificação do Corinthians para a próxima fase. Caso Inter de Limeira e Água Santa, terceiro e quarto colocados da chave, perderem seus jogos contra Palmeiras e São Paulo, respectivamente, a vaga corintiana nas quartas de final fica carimbada. O Bragantino, por sua vez, continua com 16 pontos, na liderança do Grupo D.

Depois de escalar um time alternativo no empate com o Botafogo-SP, na rodada passada, Lázaro mandou o quinteto Paulinho, Giuliano, Renato, William e Guedes a campo entre os 11 iniciais. Prestes a substituir o interino no comando, Vítor Pereira, munido de papel e caneta na arquibancada, rabiscava suas impressões desde os primeiros instantes de jogo.

Mesmo com o forte calor que fazia em Itaquera, os dois times mostraram disposição e boa condição física para travar uma disputa intensa. Cada time teve seu momento de brilho no ataque, e tanto Cássio quanto Cleiton, em seu 100º jogo pelo time do interior, viveram situações nas quais precisaram intervir com boas defesas para evitar que o zero saísse do placar.

O Corinthians finalizou mais vezes, mas o Bragantino teve melhor pontaria, portanto o goleiro corintiano foi mais exigido do que o adversário. Enquanto o time da casa conseguia criar suas jogadas em lances individuais, originados da inteligência de Renato Augusto ou da velocidade de Willian pela esquerda, Pereira escrevia anotações continuamente.

Da arquibancada, o português viu os novos comandados demonstrarem aspectos táticos positivos em alguns momentos, como a pressão que forçou erros na saída de bola do Red Bull. Ao mesmo tempo, observava um adversário muito organizado, com um padrão mais definido na hora da criação ofensiva.

A intensidade da etapa inicial não foi mantida no segundo tempo, que até começou com certa velocidade nas ações, mas logo teve uma queda brusca de ritmo. O calor, por sua vez, só aumentava. De qualquer forma, houve espaço para que os dois times conseguissem criar oportunidades pontuais.

Após uma parada técnica em razão do clima, aproveitada por Barbieri para trocar Ytalo e Leandrinho por Alerrandro e Bruno Tubarão, o Corinthians recuperou um pouco de fôlego e quase abriu o placar em uma finalização de Róger Guedes que não parou na rede por um milagre de Cleiton.

No minuto seguinte, Lázaro resolveu tirar o extenuado Giuliano para colocar Gustavo Mosquito, que abriu o placar aos 34 minutos, em seu primeiro toque na bola. No lance, o atacante ficou com o rebote após Cleiton espalmar finalização de Willian e acertou a trave, mas a bola bateu nele e foi para o gol. Na comemoração, subiu na arquibancada e recebeu amarelo. O Red Bull deu algum trabalho nos instantes finais, mas não conseguiu empatar.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 1 X 0 RED BULL BRAGANTINO

CORINTHIANS - Cássio; Fagner; João Victor, Gil e Lucas Piton; Du Queiroz, Paulinho (Gabriel Pereira), Giuliano (Gustavo Mosquito), Renato Augusto (Roni) e Willian (Jô); Róger Guedes. Técnico: Fernando Lázaro.

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Aderlan (Andrés Hurtado), Léo Ortiz e Natan; Luan Cândido, Jadsom Silva, Eric Ramires e Hyoran (Miguel); Artur, Ytalo (Alerrando) e Leandrinho (Bruno Tubarão). Técnico: Maurício Barbieri.

GOLS - Gustavo Mosquito, aos 34 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Thiago Luis Scarascati

CARTÃO AMARELO - Gustavo Mosquito e Aderlan

PÚBLICO - 30.579 presentes (30.423 pagantes)

RENDA - R$ 1.894.093,00

LOCAL - Neo Química Arena, em São Paulo (SP).