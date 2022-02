Jade Picon conversa com Larissa e Eslovênia sobre votos no BBB22: Temos que se organizar

27/02/2022 | 13:10



Com o paredão chegando, os participantes do BBB22 já estão tentando entender o jogo dos colegas de confinamento. No último sábado, dia 26, no quarto Lollipop, a conversa sobre votos foi longa. Tentando chegar em um acordo, Jade Picon tentou alertar as amigas e colegas de quarto Larissa e Eslovênia.

- Então, sobre novas informações, não tenho. Se quiser proteger quarto, temos que se organizar, isso é fato.

Além de lembrar as sisters sobre a organização que devem fazer para conseguirem se livrar do paredão, a influenciadora de 20 anos de idade também confessou que não está sabendo nada sobre o jogo do quarto do líder, ocupado por Paulo André:

- Só treinamos, fiquei sabendo da vibe deles, olhando a mesa do tabuleiro, mas não consegui obter mais informações.