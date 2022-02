Procura-se um intérprete para Sidney Magal

Nilton Valentim

Do Diário do Grande ABC



27/02/2022 | 01:00



Procura-se ator com idade entre 25 e 55 anos que tenha características semelhantes ao cantor Sidney Magal. Quem se encaixar no perfil poderá ser o protagonista do musical Sidney Magal: muito mais que um Amante Latino, baseado na biografia oficial do cantor, de mesmo nome, escrita pela biógrafa e dramaturga Bruna Ramos da Fonte.

Mas não basta ser parecido, é preciso um pouco mais. Os produtores pedem que os candidatos saibam cantar, tenham extensão vocal e um timbre de voz similar ao do cantor, além de excelente domínio corporal e que ainda dance.

O processo está aberto e vai até 25 de maio. Para participar, o candidato deverá enviar: dois vídeos interpretando duas músicas do repertório do Magal (Me Chama Que Eu Vou e Nada Além); fotografias e currículo. Poderão ser enviados outros materiais que o candidato julgar necessários para que a produção possa conhecer o seu trabalho.

O ator deverá curtir a página oficial do musical no Instagram (https://www.instagram.com/sidneymagalomusical/), onde será divulgado o formulário para envio dos arquivos. “Lançamos essa audição para atores profissionais, pois acreditamos no potencial e na versatilidade dos atores brasileiros e nos talentos que podemos encontrar para viver Magal”, explica a diretora artística do musical, Débora Dubois.