Despenca número de crianças com coronavírus em Diadema

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



26/02/2022 | 00:01



Diadema observou redução de 92% no número de casos de crianças infectadas com o novo coronavírus. O início da campanha de vacinação infantil, a adoção do passaporte da vacina e o retorno gradual das escolas municipais permitiram que o município passasse dos 93 casos semanais registrados entre os dias 9 e 15 de janeiro para sete casos entre 13 e 19 de fevereiro. Com cenário favorável, as atividades começam a voltar normalmente – as aulas 100% presenciais na rede, por exemplo, retornam dia 7.

A redução de registros de crianças com Covid-19 foi acentuada a partir do início da vacinação das crianças, no dia 17 de janeiro. Até essa data, o número de casos ultrapassava 90 registros – 93 na semana até 15 de janeiro e 91 até 22 de janeiro. Já nos sete dias entre 30 de janeiro e 5 de fevereiro, 39 crianças foram diagnosticadas com Covid-19. Até o dia 5 de fevereiro, 13 casos foram apontados.

“A prioridade do governo é cuidar da saúde da nossa gente. E o combate ao novo coronavírus tem de ser feito a várias mãos. A gente tem feito de tudo para minimizar os impactos da Covid e os números mostram que estamos no caminho certo. Não podemos relaxar”, comentou o prefeito José de Filippi Júnior (PT).

Outro indicador positivo é o baixo índice de internações de crianças pelo vírus – somente seis, entre os dias 2 de janeiro e 19 de fevereiro. Não houve registro de óbitos de crianças. Até quinta-feira, foram aplicadas 28.253 primeiras doses em crianças (64,1% do público-alvo) e 4.499 (10,2%) segundas doses.

A secretária de Educação, Ana Lúcia Sanches, lembrou que, no começo do ano, o número de diagnósticos de Covid-19 em creches conveniadas ligou o sinal de alerta sobre a volta às aulas. “Diante do avanço de Covid no início do ano, optamos num primeiro momento por não reunir todas as crianças ao mesmo tempo em sala de aula. Porém, com a vacinação avançando e a redução dos casos, abrimos caminho para volta com segurança, de modo que receberemos os alunos da melhor forma possível a partir do dia 7”, comentou a secretária.