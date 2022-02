FMABC identifica redução de até 95% em casos de Covid

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



26/02/2022 | 00:01



Relatório divulgado pelo Centro Universitário FMABC (Faculdade de Medicina do ABC) mostra que, em um intervalo de cinco semanas, entre os dias 10 de janeiro e 19 de fevereiro, os municípios de Santo André, São Bernardo e São Caetano registraram queda de 95% nos casos semanais de Covid diagnosticados em testes analisados pelo laboratório da faculdade.

Na semana de 10 a 15 de fevereiro, quando houve novo pico de contaminação, a unidade havia registrado total de 316 novos casos nos municípios da região, enquanto apenas 16 exames positivos foram identificados entre os dias 14 e 19 de fevereiro.

Houve também uma queda expressiva na taxa de positividade. Apenas 4% dos exames apresentaram diagnóstico positivo para Covid nesta semana, uma redução considerável em comparação à média de 34% que foi registrada durante o mês de janeiro.

Os números acompanham tendência registrada em outros municípios da Grande São Paulo, que também tiveram aumento expressivo do número de casos a partir das primeiras semanas de janeiro, em uma possível decorrência das festas de fim de ano, e vêm registrando índices menores nas últimas semanas de fevereiro.

Além de analisar testes de Covid feitos em alguns hospitais da região e no próprio laboratório de análises clínicas, o centro universitário também tem feito o diagnóstico de amostras realizadas em outros municípios, como São Paulo. Foram mais de 17,5 mil exames realizados desde o início de 2022.

Os profissionais do centro universitário alertam que, apesar da queda no número de novos casos, ainda é necessário manter cuidados. “A pausa do Carnaval pode fazer com que esses índices aumentem novamente em março. É importante continuar alertando a população para seguir com as doses de reforço da vacinação e o uso de máscaras”, explica Fernando Fonseca, coordenador do laboratório de análises clínicas da instituição e vice-reitor da FMABC.