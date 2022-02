S.Bernardo chega a nove dias sem registrar internação infantil por Covid

Thainá Lana

Do Diário do Grande ABC



25/02/2022 | 00:01



Com o avanço da vacinação infantil contra a Covid-19, São Bernardo completou ontem nove dias sem internações de crianças em decorrência do novo coronavírus. Este é o melhor momento da rede hospitalar municipal neste ano e o esvaziamento dos leitos hospitalares é reflexo da campanha de imunização, que nas crianças de 5 a 11 anos começou no dia 14 de janeiro no município.

O pico de internações infantis em São Bernardo ocorreu em janeiro deste ano, com 26 crianças hospitalizadas em leitos destinados ao coronavírus – aumento de 160% em comparação ao mesmo período de 2021. No total de toda a pandemia a cidade registrou no ano passado 54 internações do público infantil, sendo que o máximo de ocupação chegou a dez leitos preenchidos.

O atual cenário é visto como positivo pelo prefeito Orlando Morando (PSDB), que atribuiu o momento às ações implantadas na cidade para promover a vacinação das crianças contra a Covid. “Nossa cidade não mediu esforços no processo de vacinação, especialmente para o público infantil. Fomos o primeiro município do Estado a aplicar a Coronavac, já iniciamos a aplicação da segunda dose e estamos ofertando as imunizantes nas nossas escolas municipais”, detalhou o chefe do Executivo.

Até o momento, 54.843 crianças entre 5 e 11 anos já estão imunizadas com a primeira dose e 5.738, com as duas doses, o que representa 78% de cobertura vacinal deste público para a primeira dose e de 10% para as duas etapas. Entre adolescentes de 12 a 17 anos, a cobertura chega à marca de 95% para primeira dose ou dose única e de 85% para a segunda dose.

PÚBLICO ADULTO

Além de ter zerado a quantidade de crianças internadas pela doença, São Bernardo também observa uma nova desaceleração das internações da população adulta, com apenas 26 pessoas atualmente acamadas nos hospitais municipais em razão da infecção pelo novo coronavírus. Esse número representa apenas 14% de ocupação de leitos destinados à Covid disponíveis na cidade.

De acordo com informações da Prefeitura, os indicadores de internação voltaram a ficar próximos das taxas de ocupação registradas em dezembro do ano passado, antes da chegada ao Grande ABC da nova variante ômicron, que apresenta maior taxa de contaminação que as demais variantes, como a gamma e a delta.