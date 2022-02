Obituário - 24 de fevereiro de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



24/02/2022



Maria Ivete Padovesi

(Birigui, SP, 11-7-1949 – São Bernardo, 20-2-2022)

Na história do funcionalismo público de São Bernardo, a presença de Maria Ivete Padovesi. Ela atuou em várias áreas, construiu uma amizade sólida e representou o poder público num concurso que fez muito sucesso na década de 1970: Miss Funcionária Pública do Estado de São Paulo.

Ivete foi eleita a representante municipal em 1971, juntamente com a colega Maria Cecília Provenci, e levou alto o nome de São Bernardo.

Aposentada na Prefeitura, Ivete manteve-se fiel a São Bernardo e contribuiu com a página Memória do Diário, ao descrever o cotidiano de um sobrado que ficava na Rua Santa Filomena e que, nos mesmos anos 70, abrigou órgãos da Justiça Trabalhista – Ivete, entre 1982 e 1984, residiu no sobrado.

“Nos fundos do casarão demolido havia um pé de nêspera (ameixa amarela), já com muitos anos e que jamais tinha dado frutos. Um belo dia, um tempo depois de eu me mudar para o casarão, não é que a árvore começou a se encher de flores, dando muitos frutos”, relembrou Ivete.

Qual o segredo? Água todos os dias e também o adubo necessário.

Ivete era filha de Fiorindo Padovesi e Amélia Silveira Padovesi. Residia no bairro Nova Petrópolis. Parte aos 72 anos e foi sepultada no Cemitério da Paulicéia.



