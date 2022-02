Gabi Brandt fala sobre relação de Sarah Poncio com Josué

23/02/2022 | 15:10



Gabi Brandt contou na última segunda-feira, dia 22, como que está a situação do Josué, que foi adotado por Sarah Poncio e Jonathan Couto - vale lembrar que ele foi devolvido para a mãe biológica e, atualmente, está morando no Ceará com a genitora.

E, durante o podcast Poddelas, que também contou com a participação de Sarah, a influenciadora falou sobre como a família Poncio continua ajudando a criança, mesmo de longe, e o motivo verdadeiro para que a ex-cunhada não tenha aceitado de volta Josué.

É que, após um tempo que o pequeno voltou para o Nordeste, a mãe biológica, Myllena Costa, falou nas redes sociais que o filho poderia voltar para Sarah, já que ele não estava se adaptando à nova vida.

- Ele [Josué] já entende as coisas. Aí agora: ah, não se adaptou, devolve. Não é assim, não existe isso. E faz estardalhaço de novo. A gente fica pensando que se ficar nessa, vão acabar mandando a criança para um orfanato. A gente está pensando nele. Porque alguém tem que pensar nele, criança não é objeto, disse a ex-mulher de Saulo.

Ela ainda falou sobre o suporte financeiro que Sarah tem dado para Josué, mesmo a distância.

- A Sarah deu duas casas para ela, uma para ela alugar e outra para ela morar. Paga médico, paga supermercado, farmácia, tudo. Ela tem toda estrutura direitinho. Enfim, não vou falar mais não porque eu fico com raiva, finalizou.