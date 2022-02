Estado abre 1.285 vagas em cursos profissionalizantes

Beatriz Mirelle

23/02/2022 | 08:52



O Novotec Expresso, programa do Estado de São Paulo que oferece cursos de qualificação profissional gratuita, está com 1.285 vagas abertas no Grande ABC. São 38 opções para turmas presenciais e remotas em cinco cidades da região, com carga horária de até 120 horas e certificação. As inscrições são feitas pelo site www.Novotec.sp.gov.br até sexta-feira. A bolsa-auxílio é de até R$ 600 aos estudantes da rede estadual elegíveis e as aulas começam em março.

O Novotec é direcionado para jovens entre 14 e 24 anos que desejam ingressar no mercado de trabalho. Na região, são 23 opções presenciais em ramos como gestão e negócios, tecnologia da informação, economia criativa e meio ambiente.

Em São Bernardo, o prefeito Orlando Morando (PSDB) e a secretária estadual de Desenvolvimento Econômico, Patricia Ellen, divulgaram juntos 560 oportunidades para a cidade. Este foi o maior número no Grande ABC. As outras vagas foram divididas para Diadema (375), Mauá (300), Santo André (25) e São Caetano (25). Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra não foram contempladas.

Morando afirma que essa é a chance de desenvolver profissionalmente aquelas pessoas que ainda não estão trabalhando e as que querem voltar ao mercado. "São Bernardo está em crescimento na geração de emprego e oportunidades. Esses programas são importantes no Estado, ofertando capacitação técnica para fomentar ainda mais trabalho e renda na cidade", disse o prefeito. Já a secretária estadual reforçou que este anúncio ocorre "em apoio à retomada econômica" em meio ao cenário de pandemia no Brasil.

CRITÉRIOS

Os critérios de elegibilidade para a bolsa de até R$ 600 são apresentar frequência acima de 75% por mês nas aulas do Novotec Expresso no Contraturno; ser matriculado no ensino médio nas escolas da rede estadual da Secretaria de Educação, incluindo a EJA (Educação de Jovens e Adultos), e nas Etecs do Centro Paula Souza; ser estudante de 14 e 15 anos que, além das outras regras, tenha renda familiar de até três salários mínimos. No último caso, é necessário cadastrar um responsável financeiro para sacar o auxílio.

Os cursos duram, no máximo, até junho de 2022 e o valor total é dividido em até quatro parcelas mensais de R$ 150. O pagamento é feito após o programa conferir a frequência do mês de cada inscrito.

Os estudantes elegíveis e aptos a receber a bolsa-auxílio devem se cadastrar no site www.bolsadopovo.sp. gov.br para conseguir o número de protocolo e senha do pagamento.