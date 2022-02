Ribeirão vê prefeito e vice se reaproximarem

Da Redação



A relação entre o prefeito de Ribeirão Pires, Clóvis Volpi (PL), e o vice, Humberto D''Orto Neto, o Amigão (PSB), tem apresentado visível melhora nos últimos tempos. No início do mandato, ainda em 2020, nos bastidores, corria a informação de que prefeito e vice não mantinham boa relação. Desde o fim do ano passado, entretanto, ambos começaram a dar sinais de aproximação. A mais recente demonstração foi quando Volpi empossou Amigão como prefeito interino por período de 15 dias, quando o titular do cargo estaria em férias. Ao Diário, o socialista afirmou que manteria o "bom trabalho" de Volpi enquanto estivesse no comando do Paço. Na semana passada, o chefe do Executivo interino também parabenizou Volpi pelo seu aniversário.

Bastidores

Direito Eleitoral

Além das inúmeras atribuições da função de secretária de Assuntos Jurídicos de São Caetano, a advogada Fabiane Verones Vigilio Galarraga agora tem outra atividade. Ela foi escolhida para participar da Comissão Especial de Direito Eleitoral da secção paulista da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil). A nomeação foi assinada no último dia 15 pela presidente da OAB-SP, Patricia Vanzolini. Formada em direito pela USCS (Universidade Municipal de São Caetano), Fabiane exercia a função de asesora técnica jurídica do gabinete do prefeito desde 2017.

Doação de sangue

Ex-deputada estadual e vereadora em São Bernardo, Ana do Carmo (PT) reforçou a campanha para doação de sangue no município com publicações em suas redes sociais, com destaque para a frase onde diz que a doação, "além de ser um ato de cidadania, é também uma demonstração de amor". A parlamentar entrou na causa porque o estoque de sangue chegou a nível crítico no hemocentro responsável por abastecer os hospitais da cidade. Aliás, a queda é histórica nesta época do ano em todas as unidades de coleta de sangue.