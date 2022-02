S.Bernardo busca verba de R$ 602 milhões para saúde

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



22/02/2022 | 05:07



A Prefeitura de São Bernardo, sob comando do prefeito Orlando Morando (PSDB), solicitou ao BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) empréstimo de de US$ 118,1 milhões (R$ 602,31 milhões no câmbio de ontem) para financiar o programa de fortalecimento do SUS (Sistema de Único de Saúde) do município.

Segundo os planos da administração municipal, parte do recurso será destinada à construção do Caps-AD (Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas) Alvarenga III. As obras deverão ter início ainda neste ano, na Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco.

Segundo o edital que foi publicado pela administração tucana, ontem, a Prefeitura também já abriu o certame para empresas interessadas em participar da concorrência para definir a firma responsável pela construção da unidade.

“A Prefeitura de São Bernardo informa que, conforme descrito em edital, o valor solicitado será destinado ao financiamento do Programa de Fortalecimento do Sistema Único de Saúde de São Bernardo, por meio de projetos arquitetônicos e de engenharia, obras civis, aquisição de bens e serviços e equipamentos, nos quais está incluído o Caps- AD (Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas) – Alvarenga III, cuja implantação está prevista (em local)na Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, com início de execução ainda neste ano”, sustenta a publicação feita pela Prefeitura de São Bernardo.

Em maio de 2020, Orlando Morando inaugurou o Hospital de Urgência, na região central, por meio do Programa de Fortalecimento do SUS, em iniciativa também subsidiada pelo BID. O valor provido pela instituição financeira foi de R$ 107 milhões. O equipamento foi utilizado, inicialmente, exclusivamente para tratamento de pacientes acometidos pela Covid-19. A intenção da administração com o equipamento, agora, é transformá-lo em referência nos atendimentos de urgência e emergência.

OUTRO EMPRÉSTIMO

Ainda em 2020, a gestão Morando já tinha conseguido autorização da Câmara para obter empréstimo de R$ 378 milhões junto ao Banco do Brasil. Parte desse dinheiro seria utilizada, entre outras obras na cidade, também no programa de fortalecimento do SUS.

À época, o Executivo declarou que parte do montante seria utilizada para manutenção, expansão e aparelhamento dos equipamentos da rede básica de saúde, atenção hospitalar, de urgência e emergência, assim como na atenção especializada e de proteção à saúde e vigilância. Naquela sessão, o pedido da administração recebeu aval de 17 vereadores, enquanto três se abstiveram.