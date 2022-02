Emoção no ninho tucano para eleição

Do Diário do Grande ABC



Causou grande repercussão no cenário político do Grande ABC e da Capital a entrevista exclusiva do presidente estadual do PSDB, Marco Vinholi, publicada na edição de ontem do Diário, que afirmou que haverá conversa entre Rodrigo Garcia (PSDB) e Orlando Morando (PSDB). O prefeito de São Bernardo é um dos nomes cotados para ocupar a vaga de vice-governador, ao lado de Rodrigo, na eleição de outubro. Mas, para muitos, o mais importante foi ele afirmar que o Grande ABC tem tamanho e força política para indicar um nome para a chapa. Há quem diga que o momento da definição esteja próximo, mas até lá há o prazo limite para desincompatibilização, que é 2 de abril. As próximas semanas prometem muita emoção.

Pizza no Joaninha

O prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior (PT), se reúne hoje à noite com lideranças do Sítio Joaninha, em pizzaria ali da comunidade, para apresentar plano de intervenções para melhorar as condições dos moradores. Depois de identificar problemas de infraestrutura em vistoria realizada no começo do ano, a Prefeitura executou obras para melhorar o aceso, mas o planejamento envolve pavimentação de ruas, com colocação de guias e sarjetas, canalização do córrego e revitalização do bairro.

Apoio de Brasília

O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), recebeu ontem no gabinete o deputado federal Júnior Bozzella, presidente estadual do União Brasil. Segundo o chefe do Executivo, o encontro foi para garantir mais verbas federais de emendas parlamentares para o município. “Uma reunião muito positiva para trazer recursos para a educação de Santo André e dar continuidade a este trabalho de modernização e de melhoria no ensino pelo qual passa toda a nossa gente”, disse o prefeito.

Data marcada

O casamento oficial do Cidadania com o PSDB, a partir da aprovação da federação das legendas no último sábado, já tem data: será dia 17 de março. Só falta agora definir o local do evento, que deve reunir as principais lideranças dos dois partidos. Antes de definir pelo PSDB, o Cidadania teve de decidir entre algumas opções: políticos também defendiam o apoio a Ciro Gomes (PDT) e outros a Sergio Moro (Podemos). Pravaleceu a força do presidente nacional Roberto Freire, que queria a união com os tucanos.