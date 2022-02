Julia Fox revela que não está escrevendo livro sobre Kanye West

20/02/2022 | 11:11



Parece que depois que se envolveu com Kanye West e mesmo após ter terminado o romance com o rapper, Julia Fox não teve mais paz em sua vida. Recentemente, a atriz foi até as suas redes sociais para esclarecer alguns boatos.

Pois é, Julia fez questão de deixar bem claro que não está escrevendo livro algum sobre Kanye West e ficou até um pouco alterada sobre toda essa polêmica. Lembrando que os dois ficaram juntos por menos de dois meses.

Quando eu disse: você vai quer comprar o livro, eu estava me referindo a um livro que escrevi no ano passado sobre o qual falei muitas vezes. Só para constar. Eu também nunca usei o termo modo Goblin, contou a atriz após ter sido acusada de ter usado um termo pejorativo para descrever uma pessoa ou animal agindo de forma selvagem.

Vixe!