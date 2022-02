Marido de Paulinha Abelha desabafa nas redes sociais e revela saudade

20/02/2022 | 10:10



Como você vem acompanhando, o estado de saúde de Paulinha Abelha anda sendo atualizado todos os dias nas redes sociais da artista e Bell Oliver, companheiro de palcos e de banda da cantora, fez questão de atualizar ainda mais o estado de saúde dla.

Passando para contar novidade para vocês. Hoje visitei nossa Paulinha, fiquei muito feliz, ela está bem desinchada, bem linda como sempre foi. Passei 40 minutos com ela. Batimentos cardíacos normais, graças a Deus tudo andando e em nome de Jesus em breve ela vai sair de lá.

Além disso, o cantor ainda fez questão de convidar os seguidores a realizarem uma corrente de oração para ela. O marido de Paulinha Abelha, Clevinho Santos também desabafou em seus Stories e revelou que está morrendo de saudade dela.

O susto foi grande demais, tá bom já, por favor. Não aguento mais ficar longe de você.

Lembrando que o último boletim médico compartilhado pela equipe de assessoria de imprensa da cantora do Calcinha Preta foi no fim da tarde do último sábado, dia 19, que dizia:

Informamos que a paciente Paula de Menezes Nascimento Leca Viana, segue internada em unidade de terapia intensiva. Quadro clínico segue em estabilidade, sem febre, coma persistente e em suporte ventilatório invasivo.