Angélica mostra o quanto Benício é super parecido com Luciano Huck

19/02/2022 | 12:10



Angélica é o tipo de famosa que adora surfar nas ondas que a internet proporciona. Atualmente, a apresentadora anda mostrando todo o seu espírito jovem ao compartilhar vídeos do melhor estilo TikTok em suas redes sociais.

Quem sempre aparece ao lado da esposa de Luciano Huck é a filha mais nova do casal, Eva. Mas na noite da última sexta-feira, dia 18, a apresentadora apareceu junto com Benício, de 14 anos de idade e filho do meio.

A bonitona fez questão de brincar com a semelhança do garoto com seu pai, Luciano Huck, e claro, os internautas não demoraram muito para concordar e encher a publicação de comentários falando sobre a aparência deles.