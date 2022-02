Regina Maura visita mais uma unidade de saúde

Da Redação



19/02/2022 | 10:20



Presidente da FUABC (Fundação do ABC), a médica Regina Maura Zetone esteve ontem no HU (Hospital de Urgência) de São Bernardo. A visita faz parte do plano de trabalho traçado pela gestora logo ao assumir o cargo, há pouco mais de 30 dias, quando anunciou que um dos objetivos é estreitar os laços com os municípios com os quais a instituição mantém contratos para prestação de serviços e vistoriar os equipamentos de saúde sob gestão da FUABC.

Antes da visita ao HU, a dirigente participou de reunião com integrantes da área de saúde de São Bernardo. Entre os temas tratados, estiveram os desafios da pandemia, a importância da agilidade na tomada de decisões e, principalmente, da rápida adaptação dos serviços de saúde ao momento enfrentado.

“Hoje vivemos uma baixa nos casos graves e queda importante no volume de internações por Covid-19. Contudo, a situação já foi oposta e a pandemia tem exigido bastante dinamismo por parte dos gestores públicos. Precisamos entender o momento para aplicar as políticas necessárias, mas também temos que estar atentos a pesquisas, dados epidemiológicos, notícias e previsões, para conseguirmos realizar ajustes rapidamente, conforme avanço ou retrocesso do número de casos”, considera Regina Maura.

Nesse ponto, a dirigente salienta a importância da Fundação do ABC no apoio ao poder público para o combate à pandemia. “A FUABC atua como parceira estratégica do governo do Estado e dos municípios, com a agilidade necessária para a abertura de leitos, contratação e treinamento de mão de obra em caso de avanço da pandemia. Da mesma forma, quando os casos diminuem, temos que ter a mesma celeridade para reverter serviços e oferecer outros atendimentos à população, garantindo o melhor aproveitamento dos recursos públicos.”



SERVIÇO DE PONTA

O Hospital de Urgência foi inaugurado em 14 de maio de 2020 como unidade de referência para tratamento da Covid-19 em São Bernardo e ganhou nova denominação em 31 de janeiro deste ano, quando passou a se chamar Hospital de Urgência Maurício Soares de Almeida, em homenagem ao ex-prefeito, advogado e ex-secretário de Assistência Social da cidade. Desde setembro do ano passado, o equipamento retomou sua vocação inicial de atendimento de urgência e emergência. Durante a pandemia, o HU ajudou a salvar cerca de 5.000 vidas contra a Covid-19, o que representa média de dez por dia desde o seu primeiro dia de funcionamento. Foi o principal equipamento voltado ao combate da doença em São Bernardo.