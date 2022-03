Presidente da FUABC manda reduzir contratos

Sérgio Vieira

Do Diário do Grande ABC



07/03/2022 | 00:01



A nova gestão da FUABC (Fundação do ABC) continua fechando o cerco contra gastos desnessários e recursos mal aproveitados. Em entrevista exclusiva ao Diário, a presidente da instituição, Regina Maura Zetone, revelou que determinou o enxugamento de 20% dos contratos de fornecedores de todas as unidades de saúde mantidas pela entidade.

Se o objetivo for alcançado, isso deve significar uma redução de custos anual de R$ 260 milhões à Fundação, já que com prestadores de serviços a entidade gasta anualmente R$ 800 milhões. “Estamos trabalhando para essa redução e solicitamos que este levantamento seja feito. Aquele fornecedor que não aceitar diminuir o valor do contrato, iremos avaliar a possibilidade do rompimento”, disse Regina.

O objetivo é que até o fim do mês ela já tenha o relatório da atual situação dos custos com os municípios. Ao todo, a FUABC conta com 21 unidades mantidas, em Santo André, São Bernardo, São Caetano, Mauá, Guarulhos, Itatiba, Itapevi, Sorocaba, Mogi da Cruzes, Praia Grande, Santos, Guarujá e São Paulo (Capital).

Regina, que está no comando da FUABC desde 13 de janeiro, afirmou que já cancelou um contrato com escritório de advocacia que, segundo ela, gerava um custo mensal de R$ 70 mil e não trazia resultados. “Não fazia sentido continuar com esse trabalho. Comuniquei a empresa e determinei o rompimento”, afirmou a presidente. “Já imaginava que poderia enfrentar essa situação nas finanças da Fundação. Mas vamos reorganizar as contas”, completou.

O acordo com o escritório jurídico havia sido celebrado na gestão de Adriana Berringer Stephan, que teve um mandato mandato marcado por inúmeras polêmicas. Outros acordos da gestão anterior deverão ser rompidos, segundo Regina, mas os processos de análise ainda não foram concluídos.

A administração atual já iniciou trabalho de otimização no setor de RH da sede da entidade e da central de convênios, que já representou uma diminuição da ordem de R$ 200 mil no custeio mensal. “Acreditamos que ainda podemos diminuir mais pelo menos R$ 70 mil no valor da folha de pagamento por mês”, explicou Regina Maura.

O prazo dado por Regina para garantir mais eficiência e sinergia na área administrativa da Fundação do ABC com a central de convênios é de 180 dias. No mês passado, a presidente da entidade já havia dito que iria realizar um pente-fino nos contratos e que parte deles deveria ser rompida. Agora, os que ficarem terão de se adequar às novas determinações de redução dos custos dos serviços.

Desde que assumiu, Regina tem feito visitas nas unidades de saúde em que a Fundação do ABC atua. Já esteve em equipamentos públicos de Santo André, São Bernardo, São Caetano e, recentemente, foi a Mogi das Cruzes. As vistorias nas unidades devem continuar nas próximas semanas.

Hoje a Fundação do ABC conta com cerca de 26 mil funcionários e está entre as maiores instituições da área de saúde do Brasil.

Com orçamento anual de cerca de R$ 3 bilhões, a Fundação do ABC é mantida pelos municípios de Santo André, São Bernardo e São Caetano. Regina Maura foi indicada pelo prefeito Paulo Serra (PSDB) e teve o nome referendado por Orlando Morando (PSDB) e José Auricchio Júnior (PSDB).