João Neto, da dupla com Frederico, é diagnosticado com câncer

16/02/2022 | 17:44



Nesta quarta-feira, 16, o cantor João Neto, da dupla com Frederico, usou seu Instagram para fazer um anúncio. Em vídeo publicado, o sertanejo revelou que está com um câncer na tireoide, diagnosticado em dezembro de 2021, após realizar exames de rotina.

No vídeo, ele explicou que todo final de ano faz um checkup geral e que o diagnóstico veio quase no Natal, no dia 23 de dezembro de 2021.

"Decidi compartilhar com vocês esse meu momento. É uma doença silenciosa, nunca senti absolutamente nada e gostaria de deixar um alerta a todos para se cuidarem. Façam exames de rotina, é muito ruim ser pego de surpresa como eu fui", escreveu o cantor.

O artista aproveitou para pedir orações neste momento e o apoio dos fãs da dupla: "Conto muito com as orações de todos, com o pensamento positivo de cada um de vocês. Vou ficar em um hospital que é referência no mundo e, se Deus quiser, vai dar tudo certo", finalizou.

Ainda na rede social, a assessoria informou que o músico fará uma cirurgia para a retirada do câncer no Hospital do Amor, conhecido como Hospital de Câncer de Barretos, no interior de São Paulo.