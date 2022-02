EUA acusam China de descumprir compromissos comerciais com OMC

16/02/2022 | 10:12



Os EUA acusaram a China de falhar em cumprir seus compromissos com a Organização Mundial do Comércio (OMC) e disseram estar considerando novas formas de combater agressivas práticas comerciais chinesas. Em relatório anual sobre a observância de regras da OMC pela China, o Escritório do Representante de Comércio dos EUA (USTR) disse nesta quarta-feira que o país asiático não está cumprindo a promessa que fez de abrir seus mercados à concorrência externa quando passou a fazer parte do órgão, em 2001.

"A China, ao contrário, manteve e expandiu sua abordagem de liderança estatal e não mercadológica para a economia e o comércio", diz a representante do Comércio dos EUA, Katherine Tai. "As políticas e práticas da China desafiam a premissa das regras da OMC e causam sério dano a trabalhadores e empresas ao redor do mundo."

Entre outras coisas, os EUA repetiram acusações de longa data de que a China utiliza subsídios e regulações para favorecer suas empresas, em detrimento dos concorrentes externos; inundam os mercados globais com aço, alumínio e outros produtos baratos; e força empresas estrangeiras a repassar tecnologia para obter acesso aos mercados chineses.

Os EUA disseram que continuam negociando com a China para obter "mudanças de verdade em seu regime econômico e comercial". Além disso, Washington afirmou estar trabalhando com aliados - e por meio da OMC - para pressionar o governo chinês.