Cachorrão tem confronto direto em visita do Suzano

Dérek Bittencourt



16/02/2022 | 00:01



Vice-líder do Paulista da Série A-3 e ainda invicto, o EC São Bernardo volta a campo hoje no intuito de vencer e recuperar a liderança, perdida para o Noroeste na rodada passada, quando não passou de empate sem gols com o lanterna Nacional, na Capital. A partir das 15h, no Estádio 1º de Maio, o Cachorrão recebe o Suzano, time que tem campanha exatamente igual (três triunfos e duas igualdades) e está uma posição abaixo ( o Alvinegro leva vantagem no saldo de gols: cinco a três).

“Estamos encarando todos os jogos como final e esse será mais um. O adversário tem grande equipe e está com a mesma pontuação na tabela. Por isso, temos que estar atentos a todos os detalhes para desempenhar nosso melhor diante do torcedor. É importante manter essa série de resultados positivos neste início”, disse o técnico Renato Peixe.