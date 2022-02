Primeiro de Maio FC elege diretoria domingo

Dérek Bittencourt



16/02/2022 | 00:01



Primeiro clube da região a disputar um Campeonato Paulista de futebol, campeão da Série A-2 de 1926, o mais antigo das sete cidades ainda em atividade (aos 108 anos) e com uma sede social ainda bastante movimentada, o Primeiro de Maio FC, de Santo André, definirá domingo, das 9h às 16h, sua nova diretoria executiva.

Serão duas chapas, a primeira encabeçada pelo candidato à presidência Josimar Fazolare, o Sapão, empresário de 59 anos, que já foi três vezes vice-presidente, e a segunda pelo atual mandatário, Mauricio de Menezes, o Mauricinho, 58, consultor de vendas, que desde 2014 participa da gestão do clube. Os 2.600 sócios titulares terão direito a voto, desde que maiores de idade, com um ano de efetividade social e quites com a tesouraria.

“Mesmo durante a pandemia conseguimos realizar várias benfeitorias e manter o equilíbrio financeiro. Acredito que são pré-requisitos para este próximo mandato. Queremos profissionalizar e tornar clube-empresa”, projeta Mauricio, da chapa 2.

“Com planejamento e experiência profissional, poderemos junto fazer a diferença e deixar sim um legado para as próximas gerações voltaremos a ser considerados o melhor clube da família do ABC. Esse é o nosso grande objetivo”, propõe Josimar, da chapa 1.

HISTÓRIA

Fundado em 18 de agosto de 1913 por operários italianos e descendentes, o Primeiro de Maio FC. Quatro anos depois, tornou-se o primeiro time do Grande ABC a disputar um Paulista. Em 1926, foi campeão da Série A-2, disputando a elite estadual em 1927 (a qual participou novamente em 1936). A temporada de 1940 foi a última na qual entrou em campo profissionalmente. Desde então, se dedica quase integralmente para as atividades internas e seus associados.