Hospital Mário Covas está sem ressonância magnética

Carolina Helena

Especial para o Diário



16/02/2022 | 00:01



A máquina de ressonância magnética, equipamento responsável por realizar o exame de diagnóstico por imagem, do Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André, está quebrada, dificultando o agendamento do procedimento. O exame é realizado para monitorar, detectar e diagnosticar diversos tipos de doenças.

Com a falta do aparelho, pacientes se sentem lesados devido a demora e dificuldade para agendar o procedimento. A equipe de reportagem do Diário recebeu várias reclamações de pessoas que precisam agendar o exame. Esse é o caso de Bruno (nome fictício), que desde outubro de 2021 está tentando agendar um teste para a sua mãe de 61 anos. “Minha mãe faz acompanhamento pós-cirurgia de um câncer na coxa (sarcoma), porém, não está conseguindo fazer acompanhamento no hospital devido ao fato de a máquina estar quebrada. Estou indignado, já que ela precisa desse exame”, reclama o morador.

A equipe de reportagem esteve no Hospita Mário Covas e constatou com os funcionários que o equipamento não está funcionando.

Esse não é o único problema da unidade de saúde administrada pelo governo do Estado. Nas últimas semanas leitores procuraram o Diário com queixas de que não estavam conseguindo realizar mamografia porque o único mamógrafo também estava quebrado. Ontem, porém, o equipamento voltou a funcionar.