São Bernardo prende 1.162 veículos e 175 aparelhos de som em 4 anos

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



16/02/2022



Em quatro anos de operação, o programa Noite Tranquila da Prefeitura de São Bernardo, que tem como objetivo fiscalizar locais que promovem perturbação do silêncio, acumulou apreensão de 1.162 veículos e 175 aparelhos de som. Os agentes ainda abordaram 16.052 pessoas, 7.528 veículos foram vistoriados e 165 indivíduos conduzidos aos distritos policiais espalhados pela cidade pelas ocorrências mais variadas.

Apenas entre a última sexta-feira e o domingo, a GCM (Guarda Civil Municipal) atendeu a 221 denúncias de aglomeração de pessoas e perturbação do sossego por meio da operação. No fim de semana, os agentes também dispersaram pancadões e orientaram donos de estabelecimentos quanto ao cumprimento de medidas de combate à pandemia de Covid-19 e de funcionamento dentro do horário permitido pela Prefeitura.

Na sexta, a GCM registrou ocorrência em um estabelecimento localizado no bairro Ferrazópolis. No local, além da aglomeração de pessoas, o proprietário também foi notificado pelo uso de narguilé – espécie de cachimbo árabe onde as pessoas fumam tabacos variados – em espaço fechado e sem estrutura. No sábado, a guarda atendeu denúncia feita por meio do telefone 153 e dispersou evento com cerca de 200 pessoas em um estabelecimento localizado na Vila São Pedro.

“No ano passado, completamos quatro anos do maior programa de combate a pancadões, aglomerações e perturbação de sossego da história da cidade. Os números da operação, a cada fim de semana, revelam que o projeto dá certo e que, de fato, coíbe práticas que perturbem o sossego dos moradores e que colocam em risco a saúde da população”, frisou o prefeito Orlando Morando (PSDB).

ESTRATÉGIA

Realizada diariamente em todo território, a Operação Noite Tranquila reúne grande efetivo da guarda e das polícias Militar e Civil, que atuam de forma conjunta em bairros estratégicos, rondas, monitoramento de vias públicas com alta concentração de pessoas e bloqueios com foco em veículos equipados com aparelhagem de som. Os locais de atuação são definidos previamente pelo comando da GCM, por meio dos serviços de inteligência da guarda e da Polícia Militar e de denúncias da população.

A iniciativa conta ainda com profissionais da vigilância sanitária, Secretaria de Obras e Planejamento Estratégico, agentes de trânsito e fiscais de postura da Secretaria de Serviços Urbanos. As denúncias podem ser feitas pelos moradores por meio do telefone 153, pelo aplicativo SBC na Palma da Mão, ou pelo canal 190 da Polícia Militar.