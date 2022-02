Amigão assume prefeitura de Ribeirão Pires

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



14/02/2022 | 15:57



O vice-prefeito de Ribeirão Pires, Humberto D''orto Neto, o Amigão (PSB), acaba de assumir por 15 dias o comando do Paço Municipal, em razão das férias do prefeito Clóvis Volpi (PL). A transmissão do cargo ocorreu há pouco, no plenário da Câmara Municipal.

Na ocasião, Volpi desejou bom trabalho ao vice, que agradeceu a confiança e destacou que dará continuidade aos trabalhos que vêm sendo executados. “Estou pronto para dar seguimentos aos serviços que a cidade precisa e tocar os projetos que o nosso governo vem desenvolvendo”, disse Amigão. O prefeito Clóvis Volpi retorna ao cargo dentro de duas semanas.