Matt LeBlanc termina relacionamento de seis anos com produtora

14/02/2022 | 14:11



O ano de 2022 está apenas começando, mas algumas celebridades já resolveram seguir de forma diferente o ano novo e colocaram um fim em seus relacionamentos.

Esse é o caso, por exemplo, de Matt LeBlanc, o eterno Joey Tribbiani de Friends. Segundo informações do jornal The Sun, o ator, de 54 anos de idade, terminou o relacionamento de seis anos com a produtora Aurora Mulligan, de 36 anos de idade.

O casal teria se apaixonado nos bastidores do programa Top Gear, no qual ela trabalhava como produtora-assistente e Matt foi apresentador entre 2016 e 2019. Uma fonte ligada ao ator comentou o ocorrido em conversa com o veículo britânico:

É uma pena imensa e o Matt não lidou bem com esse término, assim como ocorreria com qualquer um. Mesmo com a diferença de idade eles formavam um ótimo par.