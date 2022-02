O caminho da educação

Diário do Grande ABC



Chama a atenção a quantidade de ideias originais que o prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), tem lançado no início deste ano para tornar mais eficiente a relação entre o Executivo e a sociedade na área da educação. Depois de apresentar o aplicativo destinado à aquisição de uniformes, o tucano promete enviar amanhã à Câmara, e detalhar a vereadores e donos de papelaria, projeto de lei que institui no município programa de auxílio para que pais ou responsáveis comprem material escolar. A ideia é depositar valores entre R$ 60 e R$ 185, a depender da série do estudante matriculado nas escolas da rede são-caetanense, para a obtenção dos itens.



Vinte e dois mil alunos da cidade vão ser beneficiados com a medida. Ao adiantar detalhes do projeto com exclusividade ao Diário, o chefe do Executivo lembrou que o impacto da proposta vai muito além do educacional. Como as compras devem ser feitas, necessariamente, em estabelecimentos cadastrados pela Prefeitura, estima-se que até R$ 3,7 milhões sejam injetados na economia municipal.



O dinheiro destinado ao chamado Programa Auxílio Material Escolar certamente vai ajudar na recuperação do comércio de São Caetano, cujas finanças foram extremamente abaladas pela pandemia de Covid-19. Papelarias, livrarias e magazines devem estar legalmente constituídos há pelo menos seis meses, evitando que oportunistas se aproveitem da iniciativa.



José Auricchio Júnior demonstra estar bastante comprometido em fazer deste mandato o melhor dos quatro em que passou pela Prefeitura. E a educação tem merecido atenção especial. É fácil compreender o porquê. Investir maciçamente no setor sempre vai garantir bons resultados. Municípios, Estados e países que formam cidadãos mais instruídos e conscientes de seus direitos e deveres tendem a ocupar os primeiros lugares nos rankings de eficiência econômica e social. São Caetano, cujo índice de desenvolvimento humano já é o maior do Brasil, aposta alto para se manter no topo. O futuro há de mostrar que o caminho escolhido foi o certo.