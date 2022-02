Os encantos de a Bela e a Fera

Carolina Helena

Especial para o Diário



13/02/2022 | 00:01



A história da jovem que foi morar no castelo de uma fera mostruosa para salvar o pai, que havia roubado uma rosa em seu jardim e que, no convívio diário, acaba descobrindo que a criatura não é má como aparenta, já foi contada de várias formas. Em livro, desenho animado e filme. O enredo foi transformado em musical pela Produtora Palavra e Som, de Santo André, e está em cartaz aos sábados e domingos (16h), no Teatro Liberdade, na Capital.

A Bela e a Fera- Um Musical é um espetáculo baseado na obra de Madame Beaumont, com duração de uma hora e 30 minutos, que conta com efeitos especiais, 60 figurinos, sensações em 3D nas quais a plateia poderá se sentir imersa na história, ilusionismo, cenários grandiosos, além de ser todo cantado ao vivo pelos cerca de 15 atores.

Durante a fase mais crítica da pandemia da Covid-19 a peça chegou a ser apresentada em formato drive in. “Quando veio a pandemia, a gente não sabia o que fazer. Então eu fiquei dois meses estacionado, sem saber pra onde ir. E aí surgiu a ideia de fazer teatro e drive in. Então, as pessoas assistiam dentro do carro e aí a produtora começou a percorrer o País. A gente fez mais de 30 cidades no Brasil, alcançamos mais de 100 mil pessoas. Foi difícil, muito cansativo, mas valeu muito a pena”, conta o andreense Bruno Souza, fundador da Palavra & Som.

Ele comanda um time formado em sua maioria por andreenses. Dentre eles, Thais Helena, compositora; Daniela Simonassi, diretora de dramaturgia; Adilson Vieira, cenógrafo; Gabriela Evangelista, coreógrafa; Giovanna Claboxar, bailarina, além do Estúdio coreográfico corpore sano, que cede o espaço para os ensaios.

Em meio aos desafios impostos pela arte, o produtor destina parte de seu tempo para difundir o teatro a quem não tem condições de pagar para ver o espetáculo.

“A gente está aqui firmes e fortes numa temporada em um teatro de 1.000 lugares, mas beneficiamos também as pessoas em situação de vulnerabilidade social. Porque não adianta eu ter um produto em que o ingresso custa R$ 180 e a criança e o adolescente que precisar ir ao teatro pela primeira vez não vão ter acesso a isso. Então eu cedo junto com o teatro 250 lugares por fim de semana para as ONGs (organizações não Governamentais) para que as pessoas possam ter acesso àcultura. Ninguém banca isso. A gente doa.”, conta.

Bruno Souza fundou a produtora há dez anos. “Eu já tinha me realizado muito como ator. Percorrido e feito as coisas que eu queria fazer, televisão, comercial, dublagem e também já gostava da área de produção. E aí eu comecei a produzir show de cantores como Elza Soares, Ana Carolina, etc. Fui pegando gosto, mas o teatro sempre ficou em falta. Então, a vontade de mudar partiu daí. Aí eu comecei a produzir teatro musical”, relata.

A Bela e a Fera – o Musical fica em cartaz até a primeira semana de março. Os ingressos custam entre R$ 25 (meia) a R$ 150.