Professora de São Bernardo é finalista em prêmio de educação

Thainá Lana

Do Diário do Grande ABC



13/02/2022 | 00:01



Pela segunda vez na carreira, a professora de educação física de São Bernardo Joyce Moura José Pin, 39 anos, representa o Grande ABC no Prêmio Educador Nota 10 – uma das principais premiações de educação básica do País. Com o projeto pedagógico Em Tempos de Pandemia… Acrobática com a Família, a docente conquistou uma vaga entre os 50 finalistas e busca avançar à próxima etapa, quando serão selecionados, até o fim do mês, os dez vencedores, que disputarão o título de educador do ano.

Docente há seis anos no Colégio Engenheiro Salvador Arena, antigo Termomecanica, tradicional instituição de ensino de São Bernardo, Joyce precisou se reinventar durante o isolamento causado pela pandemia da Covid-19 para ministrar as aulas de educação física de maneira remota. O objetivo era adaptar o conteúdo aplicado presencialmente com alunos do terceiro ano do ensino fundamental para o ambiente digital. A educadora apostou em uma modalidade esportiva pouco convencional, como a ginástica acrobática, para proporcionar aos alunos diferentes desafios nos aspectos motor, cognitivo e social.

Com três turmas com 35 alunos cada, a professora também buscou envolver a família durante o processo de aprendizagem para proporcionar momentos de conexão e descontração. “A modalidade, desconhecida e desafiadora, manteve as crianças mais habilidosas e motivadas, e também serviu de incentivo para fazer os ajustes psicomotores dos poucos alunos que ainda apresentavam alguma dificuldade”, esclarece Joyce, que não consegue esconder o orgulho dos resultados alcançados. “O que mais me encantou neste trabalho foi observar a conexão dessas crianças com a família. A cada vídeo ou foto que recebia com o sorriso de satisfação de todos os envolvidos nas figuras, eu tinha a impressão de que ao menos naquele momento os medos e incertezas que imperavam em cada lar eram momentaneamente esquecidos”, conta a educadora.

Meire Fidelis, diretora executiva da Fundação Victor Civita, entidade responsável pela criação do Prêmio Educador Nota 10, reconhece o trabalho empenhado pela docente são-bernardense e afirma a importância do projeto no desenvolvimento dos estudantes. “A professora Joyce soube adaptar suas aulas ao momento desafiador que os seus alunos e seus familiares estavam vivendo. Ela encarou o desafio e inovou, com planejamento, bom conteúdo e tecnologia. A docente soube motivar seus alunos a olhar para o próprio corpo, em um momento que todos só enxergavam a tela. Ela merece muito estar entre os 50 finalistas e ser valorizada pelo trabalho que vem realizando”, analisa a diretora.

PREMIAÇÃO

O Prêmio Educador Nota 10 representa o reconhecimento dos bons trabalhos pedagógicos desenvolvidos em sala de aula nas diferentes regiões brasileiras. São propostas que inspiram outros profissionais da educação e podem ser replicadas e adaptadas por professores e gestores em contextos diferentes, conforme explica a diretora executiva Meire Fidelis. “A visibilidade que o prêmio dá aos 50 finalistas e aos dez vencedores sinaliza para a sociedade que os bons docentes merecem ser valorizados. Além disso, o prêmio traz uma boa fotografia do que crianças, jovens e adultos estão aprendendo nas escolas de educação básica no Brasil”, finaliza.

OUTRAS INICIATIVAS

O prêmio também conta com trabalhos pedagógicos de educadores de 14 Estados. Entre os 50 projetos selecionados. sete são de língua portuguesa; sete de geografia; quatro de matemática; quatro focados no aprendizado de crianças bem pequenas e mais quatro destinados a crianças entre 4 e 5 anos.

História, ciências da natureza, educação física, artes, coordenação pedagógica e práticas com educação especial tiveram três trabalhos cada. Completam a lista, dois projetos de língua estrangeira, dois destinados à gestão escolar, além de um para biologia e outro focado em química.

Docente aplica projeto de psicomotricidade para trabalhar corpo e mente dos estudantes