Escola de São Bernardo passa por obra durante volta das aulas

Heitor Agrício

Especial para o Diário



12/02/2022 | 09:03



Na primeira semana de volta as aulas em São Bernardo, a EE (Escola Estadual) José Fornari, no Baeta Neves, vem sendo alvo de críticas por parte de pais e estudantes da unidade. Isso porque, mesmo praticamente dois anos sem atividades em razão da pandemia, o colégio passa por obras de revitalização. As intervenções geram transtornos como a inutilização de banheiros e a falta de água nos bebedouros.



Por mais que reconheçam a necessidade das obras, os responsáveis pelos estudantes questionam se não houve tempo suficiente para realizar a revitalização durante o período em que não estavam sendo realizadas aulas presenciais.



Em decorrência da reforma, os banheiros que eram utilizados pelos alunos foram interditados, sendo disponibilizado o banheiro dos funcionários, com apenas quatro cabines (duas masculinas e duas feminina). Também não há disponibilidade de água nos bebedouros e o líquido está sendo ofertado por meio de jarra que precisa ser reabastecida com frequência pelos funcionários.



David Marinho, 33 anos, é pai de um aluno do período da tarde e padrinho de uma aluna da manhã. Ele informa que tem ouvido reclamações por parte das crianças referentes aos problemas gerados pela reforma do local, o que gera preocupação. “Além da falta de praticidade, estamos em período pandêmico. Não ter a disponibilidade dos banheiros e não ter água para tomar, nem para lavar a mão, preocupa a gente”, comenta.



O analista de recursos humanos explicou que a escola havia informado que estaria ocorrendo reformas no retorno dos alunos, porém, os responsáveis não tinham ciência das complicações que seriam enfrentadas pelos estudantes. “A escola ficou fechada por quase dois anos por conta da pandemia, e deixaram para realizar essas obras agora? Faltou tempo para realizar a manutenção? Não tem problema realizar elas com os alunos frequentando o local?”, questiona David.



Outro problema que foi relacionado com a reforma foi a falta de merenda. Durante a semana, por três vezes, não houve a merenda para alunos, informou David. O analista disse que já entrou em contato com o governo estadual e com a vigilância sanitária de São Bernardo para que haja averiguação da situação da unidade e aguarda uma resposta.



Por meio de nota, a Seduc-SP (Secretaria da Educação do Estado de São Paulo) justificou os problemas. “Os alunos não ficaram sem alimentação. Entre os dias 2 e 7 foi servida merenda não manipulada por conta de um problema pontual na tubulação de água, que já foi solucionado. Os banheiros estão passando por reforma total e a escola conta com banheiro masculino no andar superior que está sendo utilizado pelos alunos. As meninas estão sendo atendidas no banheiro da administração da escola. Os bebedouros também estão em reforma e a escola está fornecendo água filtrada em jarras e copos descartáveis, constantemente reabastecidos. As jarras ficam disponíveis no corredor de acesso às salas de aula e são supervisionadas pelos funcionários. A previsão de conclusão para as reformas dos banheiros e dos bebedouros é na próxima semana”, explicou a Seduc.