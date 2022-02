Passaporte da vacina triplica a procura por doses em Diadema

Anderson Fattori

12/02/2022 | 09:01



Diadema viu triplicar o numero de vacinas contra a Covid aplicadas na população desde que o prefeito José de Filippi Júnior (PT) anunciou, no dia 27 de janeiro, o decreto que obriga a apresentação do passaporte da vacina para entrar em estabelecimentos e locais de uso coletivo públicos e privados da cidade.



Os dados da Secretaria Municipal de Saúde levam em consideração o período de 19 a 26 de janeiro – antes do anúncio da medida – e o período entre 27 de janeiro e 3 de fevereiro, a partir da divulgação da obrigatoriedade do documento. No primeiro período foram aplicadas 507 primeiras doses do imunizante, já na semana seguinte 1.491 pessoas deram início ao esquema vacinal, o que representa alta de 194%. Já em relação à segunda dose, o percentual chega a 176%, passando de 1.168 aplicadas antes do anúncio do passaporte da vacina para 3.220 vacinas no período seguinte.



“São números que mostram que o passaporte da vacina cumpre seu papel, que é vacinar todo nosso povo. A ciência já comprovou que somente com a imunização completa é possível a gente superar a pandemia. Esses números mostram que a população de Diadema entendeu a importância do documento”, diz Patty Ferreira (PT), prefeita em exercício.



“A estratégia de exigir o passaporte para frequentar locais fechados ou de grande circulação de pessoas já havia sido adotada em países desenvolvidos na Europa e, segundo estudos da renomada Universidade de Oxford, já tinha contribuído para o aumento da cobertura vacinal na França, Israel, Itália e Suíça. E agora, os nossos números estão mostrando o mesmo resultado aqui. A procura pela vacina aumentou em todas as doses disponíveis. Reforçamos que as decisões do comitê intersecretarial são pautadas na ciência e em experiências bem-sucedidas”, afirmou a secretária municipal da Saúde, Rejane Calixto.



O aumento de procura também foi registrado para a dose de reforço, quando o esquema vacinal já está completo. As equipes de saúde vacinaram 13.579 pessoas com a D3 no primeiro período de comparação. Já no segundo momento, foram 23.313 doses, representando ampliação de 172%.



COMPROVAÇÃO

O passaporte da vacina passou a ser exigido a partir de 1º fevereiro e, de acordo com o decreto municipal 8.095, vai até 2 de março. A exigência pode ser prorrogada ou revogada seguindo a orientação das autoridades sanitárias. O comprovante (entregue no momento da vacinação) deve ser apresentado junto com documento de identidade com foto para ter acesso a estabelecimentos e locais de uso coletivo.



O documento é obrigatório em locais como academias de ginástica, piscinas, estádios e ginásios esportivos, cinemas, teatros, boates, casas de espetáculos, festas, eventos, bares, lanchonetes, restaurantes, refeitórios, serviços de embelezamento, lojas, padarias e congêneres e prédios públicos, exceto os estabelecimentos que prestem serviços relacionados à saúde.