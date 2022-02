Casos de síndrome respiratória aguda grave se estabilizam, anuncia Fiocruz

Da ABr



12/02/2022 | 08:53



Os casos de SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) estão apresentando sinal de interrupção da tendência de crescimento no País, embora alguns Estados ainda demonstrem crescimento. A informação foi divulgada ontem, no Boletim InfoGripe, da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz).



A publicação é da semana epidemiológica de 30 de janeiro a 5 de fevereiro, e tem como base os dados inseridos no SivepGripe até 31 de janeiro. Ele indica que, nas últimas quatro semanas epidemiológicas, os casos de Covid-19 representam a maioria das ocorrências de SRAG, com a proporção de 87,4% de Sars-CoV-2 dentre os casos positivos, enquanto se registrou 3,9% de Influenza A, 0,1% de Influenza B e 1,4% de vírus sincicial respiratório (infecções do trato respiratório).



Em relação à evolução dos casos e óbitos de síndrome respiratória aguda grave, o boletim aponta cenário nacional de interrupção do crescimento em todas as faixas etárias da população adulta. Entre as pessoas de 20 a 29 anos, na qual já havia iniciado processo de queda no início de janeiro, observa-se possível interrupção na tendência de queda. Entre crianças e adolescentes (zero a 17 anos) verifica-se manutenção da tendência de queda iniciada na virada do ano.



GRIPE

Segundo a Fiocruz, nos casos associados a outros vírus respiratórios nota-se um aumento significativo de ocorrências associadas ao vírus Influenza A (gripe) no fim de novembro e ao longo de dezembro, tendo inclusive superado os registros de Covid-19 em algumas semanas.



“Embora os dados associados às últimas semanas ainda sejam parciais, há indícios de que a epidemia de Influenza já tenha retornado a volumes basais, pós-epidêmicos, tendo atingido o pico de casos nas últimas semanas de dezembro, embora a situação de cada Estado seja ligeiramente distinta para cada território.



Em relação à pandemia, os dados relativos ao fim de dezembro e primeira semana de janeiro apontam para a retomada do cenário de predomínio da Covid-19 e manutenção do crescimento até o momento em alguns Estados, porém, já com sinal de interrupção no agregado nacional, indica o boletim da Fiocruz. <TL>(da Abr)