Orlando Morando oficializa a cessão do Estádio 1º de Maio

Renan Soares

Diário do Grande ABC



12/02/2022 | 08:12



O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), assinou na manhã de ontem o termo de concessão do Estádio 1º de Maio ao São Bernardo FC, que retoma a administração do espaço pelo qual foi responsável por cerca de uma década. O Tigre, único interessado a apresentar proposta para assumir a gestão da praça esportiva, terá o controle do histórico estádio em um contrato com validade de dez anos, podendo ser prorrogado. O evento contou também com a presença de Roberto Graziano, vice-presidente do clube, que confirmou investimento inicial de R$ 3 milhões no curto prazo para realizar melhorias na infraestrutura.



“Não faria nenhum sentido um time privado usar um estádio público e a Prefeitura continuar pagando a água, a luz, o gás. Hoje me sinto à vontade para ser torcedor do São Bernardo por uma única razão: é um time da cidade, mas que não dá mais prejuízo para o município. Hoje posso falar que passei a ser torcedor do São Bernardo porque o clube passou a ser aliado da nossa cidade”, disse o prefeito.



Segundo o Paço, o gasto com o estádio chegava a R$ 2 milhões ao ano, com custo mensal próximo a R$ 150 mil.. Com o acordo, o São Bernardo FC vai pagar R$ 3 milhões pela outorga, divididos em 100 parcelas mensais de R$ 30 mil, com variáveis para outras atividades futebolísticas realizadas no local. Único licitante a apresentar proposta para assumir o estádio, o Tigre vai arcar com todos os custos do campo de futebol.



Os novos gestores já começaram a investir no espaço, como para recuperação do gramado, serviço feito pela empresa World Sports, assim como manutenção na pintura, nos guarda-corpos e telhados da praça esportiva. Segundo o prefeito, a ideia é que a arquibancada, hoje de concreto, seja completamente substituída por cadeiras. O cabeamento, a pintura e o placar também receberão investimentos do clube.



“Poucos conhecem a história do 1º de Maio, mas é uma praça esportiva que faz parte da democracia do Brasil. Isso é um patrimônio tombado, histórico, e que tenho certeza de que, com esta boa parceria, com essa participação da iniciativa privada, será revitalizado, melhorado e, acima de tudo, a população passará a usar. Não faz nenhum sentido você ter um espaço desse na cidade e a população não usufruir”, enfatizou Orlando Morando.



A concessão firmada ontem se refere apenas ao uso específico para atividades relacionadas ao futebol e, em caso de alterações, um novo contrato terá de ser feito. Além disso, o campo de futebol não será de uso exclusivo do São Bernardo FC, pois times que desejarem usar o espaço poderão negociar a utilização com os novos gestores, mas o valor ainda não foi estipulado.