Cuidado com a saúde dos olhos

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



13/02/2022 | 00:01



Não importa a idade. Usar óculos de grau para corrigir alguma limitação visual é comum tanto em idosos quanto em crianças. Pode reparar à sua volta: sempre vai ter alguém recorrendo a eles para enxergar melhor.

Quem decide se a pessoa vai precisar de óculos é um médico conhecido como oftalmologista. É importante procurar um deles sempre que notar dificuldades para ver algo de longe ou até mesmo de perto. Dor de cabeça frequente também é sinal de alerta.

A utilização de aparelhos eletrônicos durante muito tempo pode contribuir para possíveis problemas de visão. Pesquisa realizada pelo CBO (Conselho Brasileiro de Oftalmologia) revelou que, durante a pandemia, houve aumento no número de miopia infantil.

Os estudiosos concluíram que o crescimento dos casos durante o isolamento social foi causado pela exposição prolongada de telas de celulares e tablets, seja para o estudo, já que as aulas foram virtuais, ou em atividades de lazer. Por isso, é ideal controlar o uso diário desses aparelhos.

Os óculos de grau podem ser comparados às peças de roupa, já que não dá para sair de casa sem eles. “Eu me acostumei e sei que usar óculos acaba sendo algo normal”, conta Ana Clara Sampaio Ferreira, 10 anos, que mora em São Caetano.

Ana Clara usa os óculos para fazer de tudo: estudar, assistir à TV, ler e até brincar. Ela percebeu que tinha alguma coisa errada com a sua visão na escola. Sentada nas carteiras do fundo da sala, não consiga enxergar o que os professores escreviam na lousa.

Após consulta médica, Ana Clara foi informada de que tem miopia, distúrbio da visão em que objetos próximos são vistos com clareza, mas os distantes não. Ela descobriu também que se tratava de algo hereditário, ou seja, que passa de pais para os filhos. “Minha família toda usa (óculos), então, estou acostumada”, diz.

Colega de sala de Ana Clara, Mateus Tondato, 9, usa óculos desde os dois anos. Nessa época, seus pais perceberam que ele tinha dificuldade para assistir à TV e se esforçava para conseguir enxergar.

Mateus tem miopia e hipermetropia – esse outro distúrbio prejudica a visão de objetos que estejam muito próximos. “Eu uso (óculos) o dia todo. É normal para mim”, comenta.

Os estudantes do Colégio Singular, de São Caetano, ainda contam que outros amigos de classe também usam óculos e todos entendem os benefícios do equipamento para a saúde dos olhos.

Usar óculos de grau pode ser muito divertido. Com diversas armações, cores e tamanhos, os itens passam a fazer parte do visual do dia a dia ou do uniforme da escola. Caso você precise usá-los, que seja do seu jeito. Afinal, eles serão seu novo amigo de todas as horas.

Consultoria de Tânia Schaefer, presidente da Soblec (Sociedade Brasileira de Lentes de Contato, Córnea e Refratometria).