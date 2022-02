Obituário - 11 de fevereiro de 2022

Ademir Medici

SANTO ANDRÉ

Elisabete de Freitas de Moura, 67. Natural de Santo André. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 7. Memorial Jardim Santo André.

Cleusa Vasconcelos, 50. Natural de Guarulhos (São Paulo). Residia no Jardim Rodolfo Pirani, em São Paulo, Capital. Costureira. Dia 7, em Santo André. Cemitério do Carmo, em São Paulo, Capital.



SÃO BERNARDO

Mafalda Franza D’Ávila, 92. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Guarujá (São Paulo). Dia 3. Cemitério de Vila Euclides.

Amadeu Vaccari Filho, 89. Natural de Itápolis (São Paulo). Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério de Vila Euclides.

Elza Soares Raiza, 88. Natural de Santo André. Residia no Parque Anchieta, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério de Vila Euclides.

Nadyr Camargo dos Santos, 86. Natural de Cafelândia (São Paulo). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 7. Memorial Jardim Santo André.

Maria Joaquina da Silveira Borgnstain, 84. Natural de Lorena (São Paulo). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 7. Jardim da Colina.

Euredice Maria da Silva, 83. Natural de Londrina (Paraná). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério da Paulicéia.

Maria Dias do Carmo, 76. Natural de Santa Efigênia de Minas. Residia no bairro Santa Cru, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério do Baeta.

José Genival Dantas, 75. Natural de Carnaúba dos Santos (Rio Grande do Norte). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 7. Vale da Paz, em Diadema.

Vicente Pinheiro Cordeiro, 75. Natural de Serrinha (Bahia). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 7. Vale da Paz.

Diva Batista de Oliveira, 75. Natural de Flórida Paulista. Residia no Parque Anchieta, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério dos Casa.

Antonio Celso da Silva, 73. Natural de Lavras (Minas Gerais). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 7. Jardim da Colina.

Maria Aparecida de Vasconcelos, 73. Natural de Guamirim, distrito de Irati (Paraná). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia.

Maria Lúcia Christo Salles, 70. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Praia Grande (São Paulo). Dia 6. Cemitério de Vila Euclides.

Mercilia Donato Pinto, 70. Natural de Açucena (Minas Gerais). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério dos Casa.

Alceu Granzzoto, 62. Natural de Pedreira (São Paulo). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 7. Jardim da Colina.

Magno Pereira de Mendonça, 52. Natural do Estado do Maranhão. Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério dos Casa.

Nilcene Ferreira de Lima, 44. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério dos Casa.

Thiago Gonçalves da Silva, 35. Natural de São Bernardo. Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério da Paulicéia.

Charlie David Martins, 33. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Nove de Julho, em São Paulo, Capital. Dia 8. Cemitério dos Casa.

Priscilla de Brito Ferrari, 30. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 7. Jardim da Colina.

Victor Hugo Ribeiro Gonçalves, 23. Natural de São Bernardo. Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério da Paulicéia.



SÃO CAETANO

Álvaro Maria Mosca, 64. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 7, velado em São Caetano. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis, em Santo André.



D I A D E M A

Roza Tavares de Lima, 99. Natural de Bonito de Santa Fé (Paraíba). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 7. Cemitério Municipal de Diadema.

Artulino Cascalho dos Santos, 91. Natural de Maracás (Bahia). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 7. Vale da Paz.

Sebastiana Adão da Silva, 87. Natural de Itapira (São Paulo). Residia no Centro de Diadema. Dia 7. Cemitério Municipal de Diadema.

Ivanildo Martins da Silva, 83. Natural de Caruaru (Pernambuco). Residia na Praia do Leblon. Dia 6. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria Cecília Soares da Silva, 71. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Melo, em São Paulo, Capital. Dia 7. Cemitério Municipal de Diadema.

Lúcia Maria Vieira, 64. Natural de Salgueiro (Pernambuco). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 7. Vale da Paz.

Antonio Luiz da Silva, 44. Natural de São Joaquim do Monte (Pernambuco). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 7. Vale da Paz.

M A U Á

João Batista Leite, 73. Natural de Jeremoabo (Bahia). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 7, em São Bernardo. Vale dos Pinheirais.



RIBEIRÃO PIRES

José Felix Ruiz, 77. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila Albertina, em Ribeirão Pires. Dia 7. Cemitério São José.

Eduardo Bicalho Batista, 39. Natural de Mauá. Residia no bairro São-Caetaninho, em Ribeirão Pires. Dia 7. Cemitério São José.