Aulas de puericultura. Sífilis, um mal social. Conceitos de outrora

Estes eram alguns dos assuntos transmitidos às mulheres décadas atrás, segundo o álbum organizado em 1958 por Marly Aparecida Gazzi Setti, que tem nos acompanhado e produzido esta série sobre os anos 50 revividos.

A LBA (Legião Brasileira de Assistência) mantinha um curso sobre puericultura, onde repassava às jovens de então noções do tipo o banho do bebê: ao recém-nascido só devia ser dado o primeiro banho após a cicatrização do umbigo.

Dos registros mantidos por dona Marly, extraímos as seguintes regras:

Puericultura é a arte de criar bebês sadios.

O parto em maternidade é uma garantia para a mãe e seu filho.

O exame médico é a base para um casamento feliz.

Todos os noivos devem fazer um exame de sangue antes do casamento.

A sífilis é um mal social. Ela não escolhe sexo, raça ou nacionalidade.

Estamos em 1958. O que aconteceu nos anos e décadas seguintes?

ANOS DOURADOS. A mulher era preparada para o casamento e convidada a participar de cursos preparatórios. As revistas coloridas, com casais feliz, eram a inspiração maior de uma era em que veículos como a televisão apenas engatinhavam no Brasil... Crédito da foto - Acervo: Marly Aparecida Gazzi Setti; reproduções: Paulo Cesar Teixeira Nunes

O Carnaval da Memória começa hoje

Texto: Milton Parron

Fevereiro, mesmo que a festa caia em março, é considerado o mês do carnaval no Brasil. Este ano, por causa da Covid, nova transferência de datas de alguns eventos carnavalescos e cancelamento de outros, o que não é nenhuma novidade.

No passado já tivemos transferência de datas do Carnaval por motivos diversos, entre eles a morte do Barão do Rio Branco em 1912, e os foliões, não respeitando a determinação, comemoraram a festa duplamente, isto é, na data original marcada na folhinha e também na data determinada pelo governo.

Já em 1919, por causa da gripe espanhola, o governo pretendia adiar, mas ficou na pretensão porque os foliões mandaram o recado com a devida antecedência.

Em 1892, um ministro maluco da República recém-proclamada, queria transferir o Carnaval para junho considerando ser um mês mais saudável. Nem conseguiu e ainda por cima virou tema de deboche em marchinhas improvisadas.

Pouco importa se teremos comemorações este ano, porém, o programa “Memória” se manterá fiel às datas e tradições. Três programas sobre Carnaval serão apresentados a partir deste final de semana, e o primeiro reapresentará programas que foram ao ar em 1946, Tupi do Rio de Janeiro, 1950, Rádio Bandeirantes, 1957, Rádio e TV Record, todos com os lançamentos musicais de Carnaval dos respectivos anos. E, também, entrevistas com Oswaldo Sargentelli, Manoel Ferreira e Ruth Amaral, figuras emblemáticas da história do Carnaval brasileiro.

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Sábado, 12 de fevereiro de 1972 – Ano 14, edição 1765

CULTURA & LAZER – A Fundação de Artes de São Caetano poderá ter dentro de pouco tempo um curso especifico de teatro e outro de música. Por enquanto é uma escola livre que ensina conceitos de música, teatro e artes plásticas para crianças e adultos.

Reportagem: Wilma Ary.

BOCHA – Clube Bochófilo de São Bernardo levantou torneio promovido pelo General Motors EC.



EM 12 DE FEVEREIRO DE...

1902 – Eleições em todo o Estado de São Paulo para preenchimento de vagas na Assembleia. São computados 131 votos na região.

1917 – José Laurito assume a presidência do Ribeirão Pires FC.

1922 – Em disputa de uma medalha de prata maciça cunhada em Paris, o Corinthians de Santo André, campeão da Federação Paulista de Desportos, enfrente a AA Antarctica Paulista, em campo da Rua da Mooca, em São Paulo.



1987 – A Rádio Grande ABC FM, do Grupo Diário do Grande ABC, eleito pelo quarto ano consecutivo a melhor emissora do Estado pela APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte).



