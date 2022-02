Após reunião com Paulo Serra, Metrô projeta licitação do projeto básico da Linha 20 para 2023

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



10/02/2022 | 11:57



Reunião entre a Prefeitura de Santo André, sob comando de Paulo Serra (PSDB), a Secretaria de Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo, Paulo Galli e o diretor do Metrô, Silvani Pereira, apresentou traçado da Linha 20 – Rosa, que ligará o Grande ABC à Capital, e que deverá ter projeto básico licitado em 2023.

A previsão foi feita pelo presidente do Metrô, Silvani Pereira, que também projetou que, para a efetivação da obra do modal, outras licitações deverão ser planejas e contratadas. Além, disso o Silvani Pereira também afirmou que o andamento do projeto depende das liberações financeiras que deverão viabilizar a Linha 20.

“(Todo o andamento do projeto da Linha 20) dependerá do andamento das obras e também da liberação financeira. Mas, seremos realistas e daremos um passo de cada vez, até para passarmos segurança para a população. A expectativa é quem em 2023 deveremos licitar o projeto básico da Linha 20 para que possamos dar inícios às obras”, declarou o presidente do Metrô, Silvani Pereira em coletiva que ocorreu no nono andar do prédio do Executivo de Santo André.

Após a reunião, o traçado da Linha 20 – Rosa foi apresentado para a imprensa e deverá contar com 25 estações. Seis delas deverão estar em Santo André, com quatro paradas e São Bernardo, com dois pontos. A linha deverá sair do bairro da Lapa, na Capital, da estação Santa Marina, sendo que o ponto final tem projeção de ser em Santo André, na estação Santo André – Celso Daniel, que também compreende à Linha 10 – Turquesa da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos). Há previsão de que a Linha 20 também cruze com o BRT ABC, na futura parada Afonsina, em Santo André.

O prefeito Paulo Serra declarou que a Linha 20 – Rosa passa a ser uma “obsessão” da cidade e também da região e que não medirá esforços para viabilizar o projeto do modal. O prefeito, que também é presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, também colocou os municípios à disposição do Governo do Estado e do Metrô para auxiliar no que for preciso para destravar a obra.

“Como esse (projeto do Metrô) é um tema sensível para a população do Grande ABC, já que no passado projetos dessa forma não se concretizaram, estamos vendo que com a efetivação da Linha 20 essa frustração poderá ser superada”, declarou o Paulo Serra.

BRT ABC

O secretário de Transportes Metropolitanos, Paulo Galli, reiterou informação passada pelo vice-governador do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), passada no final do ano passado, de que as obras do BRT ABC, outro modal que ligará a região à Capital, deverá ter início ainda no final do mês de fevereiro, no terminal rodoviário de São Bernardo.

“O vice-governador esteve aqui na região e disse que até o final desse mês a gente começa a obra (do BRT ABC). Ainda falta alguns licenciamentos ambientas que estão sendo feitos. Conforme isso vai sendo liberado, a gente vai abrindo as frentes de obra. Mas a gente começa agora pelo terminal de São Bernardo”, declarou Paulo Galli.