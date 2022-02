Bolsas da Ásia fecham em alta, após novos ganhos em NY e à espera de CPI dos EUA

10/02/2022 | 07:05



As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta quinta-feira, 10, após Wall Street acumular sólidos ganhos pelo segundo dia consecutivo ontem, com investidores à espera de novos dados de inflação dos EUA.

O índice japonês Nikkei avançou 0,42% em Tóquio hoje, a 27.696,08 pontos, enquanto o Hang Seng subiu 0,38% em Hong Kong, a 24.924,35 pontos, o sul-coreano Kospi mostrou leve alta de 0,11% em Seul, a 2.771,93 pontos, e o Taiex se valorizou 1,03% em Taiwan, a 18.338,05 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto subiu 0,17%, a 3.485,91 pontos, em seu quarto dia positivo. Por outro lado, o menos abrangente Shenzhen Composto contrariou o viés positivo da Ásia e caiu 0,64%, a 2.302,47 pontos.

Nesta quarta, as bolsas de Nova York tiveram ganhos significativos pelo segundo pregão seguido, com destaque para ações de tecnologia que compõem o Nasdaq.

Nas próximas horas, as atenções globais vão se voltar para os últimos números de inflação ao consumidor (CPI) dos EUA, que vem se mantendo em níveis elevados por mais tempo do que se esperava e pode obrigar o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) a aumentar juros de forma mais agressiva ao longo do ano.

Na Oceania, a bolsa australiana seguiu Wall Street e o tom predominante na Ásia, e o S&P/ASX 200 avançou 0,28% em Sydney, a 7.288,50 pontos. Com informações da Dow Jones Newswires.