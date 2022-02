Vaza vídeo com imagem inédita dos bastidores do BBB22

09/02/2022 | 10:10



Eita! Mais uma vez a TV Globo deu bobeira e vazou imagens dos bastidores do BBB22. Na madrugada da última terça-feira, dia 8, os assinantes do GloboPlay puderam conferir um momento inusitado da casa mais vigiada no Brasil. Pouco tempo após o término do Jogo da Discórdia, as câmeras focaram em um local da sede do reality que nunca é mostrado e, é claro, o registro viralizou nas redes sociais.

Nos vídeos, é possível observar o momento em que três operadores de câmera e de vídeo, totalmente vestidos de preto e com máscaras da mesma cor, aparecem no segundo andar da casa para gravar os brothers que estão na área externa. Um dos ninjas está sentado manuseando o equipamento, enquanto os outros dois aguardam para a troca de turno. Contudo, não é possível captar nenhum sinal de conversa no áudio.

Abaixo deles, também podemos ver Douglas Silva e Pedro Scooby conversando na varanda. Imagens como esta geralmente nunca são mostradas e o vazamento acabou com a ilusão de que os participantes não conseguem ver membros da produção do programa que não sejam os dummies.